Jodlerfrest «Ich will beim Jodeln abschalten können»: Verbandspräsident Fabian Niklaus schwärmt vom Andermatter Fest Das Zentralschweizerische Jodlerfest war für den «höchsten Jodler» Fabian Niklaus ein grosser Erfolg. Im Interview spricht er über Benotungen, Nachwuchs und die Vereinbarkeit von Jodeln, Alphornblasen und Fahnenschwingen. Florian Arnold Jetzt kommentieren 19.06.2022, 18.27 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fabian Niklaus, hat sich in drei Jahren Zwangspause bei den Jodlern, Fahnenschwingern und Alphornbläsern die Festlaune angestaut?

Fabian Niklaus: Ganz klar, die Leute haben es kaum erwarten können, dass wieder ein unbeschwertes Fest ohne Einschränkungen gefeiert werden kann. Und das Warten hat sich gelohnt. Die drei Tage waren einfach sensationell. Das Wetter war bombastisch und die Verkehrsprobleme blieben aus. Ich sehe nur zufriedene und gut gelaunte Leute. Die Lokalitäten haben überzeugt: Die Fahnenschwinger traten mitten im Dorf auf, was nicht normal ist, die Alphornbläser im Chedi, was eine wunderbare Kulisse bot. Und die Jodlervorträge wurden gut besucht.

Hat sich mit der Coronapause etwas an der Qualität der Vorträge verändert?

Die Bewertungen waren leicht tiefer, aber als normaler Festbesucher hat die Qualität nicht gelitten. Ich habe in allen drei Sparten sehr gute Vorträge gehört und gesehen. Die Klubs und Formationen hatten genügend Zeit, um sich vorzubereiten. Es ist immer ein besonderer Moment, vor die Jury zu treten. Die meisten haben das mit Bravour gemeistert.

Fabian Niklaus, Präsident des ZSJV, vor dem Hotel Radisson Blu, in dem auch Vorträge für das Zentralschweizerische Jodlerfest stattfanden. Bild: Philipp Schmidli (Andermatt, 19. Juni 2022)

Wie man hört, haben viele Menschen im Rahmen der Zwangspause Vereine verlassen. Wie war das im Jodlerwesen?

Es gab sicherlich auch bei uns Austritte, was etwas an der Substanz gekratzt hat, was aber auch zu einem gewissen Grad verkraftbar war. Nun ist der richtige Moment gekommen, um wieder durchzustarten. Die Sängerinnen und Sänger waren mit dem Singverbot sehr stark eingeschränkt. Im Frühling konnte man nun wieder Konzerte machen und proben. Der Zeitpunkt für dieses Fest war deshalb ideal, da man sich noch genügend vorbereiten konnte.

Viele traditionelle Vereine haben Schwierigkeiten, Nachwuchs zu generieren. Wie bringt man junge Leute zum Jodeln?

Das ist auch für uns nicht ganz einfach. Das A und O sind Nachwuchsformationen in allen drei Sparten, woran wir stark arbeiten. An der Luga gab es dieses Jahr das erste Zentralschweizerische Nachwuchsjodlerfest. Das haben wir organisiert, um den Jungen eine Plattform zu bieten, wie wir «Gestandenen» oder «Älteren» sie hier in Andermatt erhalten. Aber auch dieses Jodlerfest ist offen für Nachwuchsformationen. Es ist schön, dass man an den Festen viel junges Publikum sieht. Das Ziel muss aber sein, dass man die Jungen auch an den Wettvorträgen hört und sieht.

Jodellieder vermitteln oft das Bild einer heilen Welt. Bewegen Sie sich damit in einer Art Parallel-Universum, wenn man sich die aktuelle weltpolitische Lage vor Augen führt?

Neue Kompositionen nehmen durchaus auch kritischere Punkte auf, wenn auch nicht das Neuste vom Neuen. Aber für mich soll das Jodeln auch eine Abwechslung vom Alltag sein. Wenn ich am Mittwochabend in die Probe gehe, dann will ich abschalten können. Ich möchte nicht Lieder singen, die Probleme darstellen. Es muss auch nicht immer um Kühe und Blumen gehen. Der Liedtext ist selbstverständlich auch wichtig, aber in diesem Rahmen zweitrangig. Und daneben sind ja die Jutze ohne Text. Ich will einfach Freude haben und miteinander etwas erleben. Ich möchte mit Kameraden etwas machen, wie ich das in einem Sportverein auch tue. In meinen Grussworten habe ich deshalb die Wörter «Krieg» und «Corona» bewusst vermieden.

Beim Jodlerfest geht es aber nicht nur um Spass, sondern auch um die Benotung. Schon mal überlegt, diese abzuschaffen?

Das ist immer wieder eine Diskussion, aber im Moment kein Thema. Man vertraut auf das System und möchte deshalb nichts Wesentliches daran verändern. Man muss aber mit der Zeit gehen. Mit diesem Fest haben wir neue Bewertungsformulare eingeführt, um die Jury zu entlasten. Denn deren Aufgabe basiert auf viel Freiwilligenarbeit. Der Unterschied etwa zur Blasmusik liegt darin, dass die Vorträge bei uns in vier Klassen eingestuft werden. Diese wird noch während des Fests bekannt gegeben. Mit Klasse eins und zwei darf man am Eidgenössischen Jodlerfest in Zug teilnehmen, mit drei und vier muss man es bei einem anderen Unterverbandsfest nochmals probieren.

Bleiben wir noch beim Heute: Wie hat sich das Bergdorf Andermatt gemacht als Standort für ein so riesiges Fest?

Ich komme aus dem Entlebuch, was in einigen Belangen vergleichbar ist mit Andermatt. Ich konnte mir deshalb die Herausforderungen gut vorstellen und habe mit dem OK mitgefiebert. Die Verkehrssituation wurde wunderbar gemeistert. Man hat es geschafft, die Probleme und Lösungsansätze medial kundzutun. Das hat gefruchtet. Die Züge waren gut besetzt und es gab noch freie Parkplätze. Im Gegensatz zu anderen Festen sind hier viele Leute am Freitag angereist und haben vor Ort übernachtet, wie wir das auch möchten. Dafür gab es etwas weniger spontane Besuche.

Fabian Niklaus spricht an der Bilanz-Medienkonferenz am 64. Zentralschweizerischen Jodlerfest. Bild: Philipp Schmidli (Andermatt, 19. Juni 2022)

Ist die Stimmung in den Bergen anders?

Jeder Festort bietet etwas Einzigartiges. Hier ist es die Kulisse mit dem Dorf und den Bergen, andernorts hebt man sich vielleicht mit der Dekoration in den Beizen ab. Letztlich sorgen das Singen, das Fahnenschwingen und das Alphornblasen dafür, dass man sich an einem Jodlerfest fühlt.

Jodeln, Fahnenschwingen und Alphornblasen: Wie bringt man das eigentlich unter einen Hut respektive Verband?

Die Sparten verstehen sich gut, aber sind trotzdem auch sehr unterschiedlich. Bei diesem Fest war es schön, dass die Fahnenschwinger mittendrin auftraten. Die Säle sind zwar nicht voll, was den Vorträgen einen familiären Rahmen gibt. Auch die Alphornbläser spielten im Zentrum. Aber die meiste Aufmerksamkeit haben sicher die Jodel-Vorträge.

Ihr Terminplan während des Fests ist voll. Können Sie es auch ein bisschen geniessen?

Es ist mein erstes Fest als Präsident. Am Freitagabend war die Anspannung sehr gross, weil der Verband neben dem OK viel Verantwortung trägt. Diese hat sich dann ein wenig gelegt. Als der Wettvortrag meines Jodlerklubs vorbei war, ging nochmals mehr Anspannung weg, sodass ich den Samstag neben meinen Aufgaben geniessen konnte. Das Tüpfchen auf dem I setzte die Fahnenweihe am Sonntagmorgen.

Fabian Niklaus mit der neuen Verbandsfahne beim Festakt in der Konzerthalle des Radisson Blu am 64. Zentralschweizerischen Jodlerfest. Bild: Philipp Schmidli (Andermatt, 19. Juni 2022)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen