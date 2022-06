Ukrainische Flüchtlinge im Hotel Aurora Andermatt untergebracht

Video: Urs Flüeler / Keystone

Andermatt Im Kanton Uri werden ukrainische Flüchtlinge im Hotel untergebracht Seit drei Wochen dient das Hotel Aurora als Unterkunft für Flüchtlinge. Nun sollen auch ein Hotel in Erstfeld und Flüelen für den gleichen Zweck genutzt werden. Urs Hanhart Aktualisiert 09.06.2022, 16.11 Uhr

«Das Hotel Aurora ist für uns ein echter Glücksfall. Einerseits wird es uns von der Betreiberfirma gratis zur Verfügung gestellt, und wir müssen lediglich für die Nebenkosten aufkommen. Andererseits können wir es voraussichtlich bis Dezember 2022 nutzen», sagte Kurt Strehler, Leiter des SRK Uri, das für den Betrieb der Flüchtlingsunterkunft verantwortlich zeichnet, am Donnerstag im Rahmen einer Medienkonferenz mit anschliessendem Rundgang, an der auch Regierungsrat Christian Arnold, Gemeindepräsident Peter Baumann und Christoph Schillig, Vorsteher am für Soziales, zugegen waren.

Von links: Regierungsrat Christian Arnold, Christoph Schillig, Vorsteher Amt für Soziales, und Kurt Strehler vom SRK Uri vor dem Hotel Aurora, das als Flüchtlingsunterkunft genutzt wird. Bild: Urs Hanhart (Andermatt, 9. Juni 2022)

Das dreistöckige Hotel in unmittelbarer Nähe zur Gemsstock-Talstation verfügt über 30 Zimmer und bietet Platz für rund 50 Personen. Momentan sind dort 35 Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht. Das SRK ist lediglich für das Frühstück verantwortlich. Ansonsten wird die Verpflegung durch das Altersheim organisiert. Betreut werden die Bewohner von vier SRK-Mitarbeitenden, die sich 300-Stellenprozente teilen.

«Wir haben im Aurora eine Sieben-Tage-Woche, jedoch keine Nachtwache», betonte Strehler, der noch anfügte: «Die aus der Ukraine Geflüchteten haben in ihrem Land frei gelebt. Das sollen sie auch bei uns machen können.» Auf dem Rundgang durch das in die Jahre gekommene Hotel, das in absehbarer Zeit abgerissen wird und einem Neubau weichen soll, konnte man die beiden Aufenthaltsräume im Parterre und im obersten Stock sowie die Küche und ein Doppelbettzimmer besichtigen. «Alle Zimmer sind in etwa gleich ausgestattet», erklärte Strehler. Im Weiteren wies er darauf, dass der Aufenthalt im Hotel nur als Übergangslösung gedacht sei. Man sei bestrebt, für die Bewohner so schnell wie möglich eine Wohnung zu finden, insbesondere für die Familien, damit sie ein normales Leben führen könnten.

Kurt Strehler vom SRK Uri zeigt eines der Zimmer, in denen Flüchtlinge untergebracht sind. Bild: Urs Hanhart (Andermatt, 9. Juni 2022)

Suche nach Personal als grosse Herausforderung

«Im Moment haben wir noch eine Reserve von frei verfügbaren Plätzen für Flüchtlinge. Diese werden voraussichtlich noch einige Wochen ausreichen», erklärte Schillig. Derzeit seien die Kantonsverantwortlichen daran, nach weiteren grossen Unterkünften Ausschau zu halten. Konkret sollen das Hotel Frohsinn in Erstfeld und das Hotel Sternen für die Unterbringung genutzt werden. Aktuell sind gemäss Schillig 797 geflüchtete Menschen im Kanton Uri registriert, darunter 207 aus der Ukraine. Verteilt sind sie auf zehn verschiedene Gemeinden. Sechs Personen haben eine Arbeitsstelle gefunden. «Die grösste Herausforderung für uns ist – nebst der Suche nach Unterkünften – die Rekrutierung von qualifiziertem Personal für die Betreuung und die Ausrichtung der Sozialhilfe. Solche Fachpersonen sind sehr schwer zu finden», verriet der Amtsvorsteher. Gut angelaufen seien die medizinische Unterstützung und auch die Integrationsmassnahmen. Schillig unterstrich, dass es bislang keine Vorkommnisse im Zusammenhang mit Geflüchteten aus der Ukraine gegeben habe, bei denen die Polizei herangezogen werden musste. Zum Schluss lobte er die gute Zusammenarbeit mit dem Bund, den Gemeinden sowie mit den involvierten Fachstellen.

«Ich kann nichts Negatives sagen»

Gemeindepräsident Baumann dankte der Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion (GSUD) für die offene Kommunikation und das frühe Einbinden der Gemeinde. Komplimente gab es auch für das SRK Uri: «Was hier oben in so kurzer Zeit auf die Beine gestellt wurde, ist wirklich bewundernswert.» Und zu den Ukrainerinnen und Ukrainern betonte er: «Ich kann nichts Negatives sagen. Man merkt, dass sie herumlaufen, spürt sie aber kaum. Sie sind unscheinbar, aber offen gegenüber der Bevölkerung.» Auch bei den Andermatterinnen und Andermattern sei die Solidarität gross. Baumann wies darauf hin, dass neun Kinder aus der Ukraine vor wenigen Tagen eingeschult worden sind. Diese Herausforderung sei gut gemeistert worden.

GSUD-Vorsteher Arnold zeigte sich dankbar und erfreut, dass man in Andermatt auf offene Türen gestossen sei. Zum Trend in Bezug auf Flüchtlinge aus der Ukraine sagte er: «Die Situation hat sich etwas abgeflacht. Genau gleich wie auf nationaler Ebene hat es eine Entspannung gegeben. Bei den anderen Flüchtlingen ist saisonbedingt eher ein Anstieg zu verzeichnen.»