In Andermatt kann man sich ohne Voranmeldung impfen lassen

Andermatt Impfaktion ohne Voranmeldung findet nach Erfolg auch in Andermatt statt Die bereits durchgeführten Impfaktionen ohne Voranmeldung in Urner Gemeinden entpuppten sich als voller Erfolg. Aus diesem Grund geht nun eine weitere in Andermatt über die Bühne. 06.09.2021, 17.14 Uhr

Die Impfaktionen ohne Voranmeldung in den Urner Gemeinden sind ein Erfolg. So liessen sich an der Impfaktion vom 3. und 4. September in Erstfeld 159 Personen impfen, wie der Urner Sonderstab Covid-19 in einer Mitteilung schreibt. Das Kantonsspital Uri und der Sonderstab bieten diese Woche deshalb die Möglichkeit von Impfungen ohne vorgängige Anmeldung erneut in Andermatt an. Diese finden am Freitag, 10. September, von 14 bis 19.30 Uhr sowie am Samstag, 11. September, von 12 bis 16 Uhr in der 3. Etage des Senioren- und Gesundheitszentrums Ursern statt.