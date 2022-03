Andermatt - Jetzt im Liveticker: Medienkonferenz zur Übernahme der Skiarena Andermatt-Sedrun durch Vail Resort

09:00 Uhr 28. März 2022

Vail Resorts Inc. (Vail Resorts) mit Hauptsitz in Colorado, USA, hat angekündigt, rund 149 Millionen in die Andermatt-Sedrun Sport AG für eine Beteiligung in der Höhe von 55 Prozent zu investieren. Diese strategische Partnerschaft ist die erste Investition von Vail Resorts in ein europäisches Skiresort. Folgende Vertreterinnen und Vertreter beider beteiligten Geschäftspartner geben Auskunft über die Beweggründe zum Verkauf beziehungsweise zur Übernahme der Mehrheit der Andermatt-Sedrun Sport AG :

- Raphael Krucker, CEO Andermatt Swiss Alps, Verwaltungsratspräsident Andermatt-Sedrun Sport AG

- Samih Sawiris, Verwaltungsratspräsident Andermatt Swiss Alps

- Michael Z. Barkin, Executive Vice President, Chief Financial Officer Vail Resorts Inc.

- Patricia A. Campbell, Strategic Advisor Mountain Division Vail Resorts Inc.

- Omar El Hamamsy, CEO Orascom Development Holding AG