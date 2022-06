Swiss Alps Classics in Andermatt widmet sich Geigen-Musik

Andermatt Klassikfestival in Andermatt: Vom Fälscher, der seine eigenen Stücke schrieb Die Swiss Alps Classics bringen von den kleineren Festivals die spannendsten Programme auf die Bühne. Diesmal mit der Geige: romantisch, teuflisch und witzig. Roman Kühne Jetzt kommentieren 12.06.2022, 13.57 Uhr

Tönt so der beste Geiger der Welt? Ist dies das Wunderkind, wie es noch nie existierte? Die Rede ist von Fritz Kreisler, der das Konservatorium in Wien mit zehn Jahren abschloss. Keiner vor und keiner nach ihm war jünger. Allerdings ist Kreisler schon länger nicht mehr da. 60 Jahre, um genau zu sein. Doch am Swiss-Alps-Classics-Festival in Andermatt feiert er zum Jubiläum eine Auferstehung. Nicht als 3D-Hologramm, wie dies gerade mit ABBA in London passiert. In Fleisch und Blut wird er lebendig. Es ist der Geiger Benjamin Schmid, der diesem grossen Künstler im kleinen Konzertsaal des «Chedi» einen Abend widmet.

Fälscher und Alleskönner

Ob Fritz Kreisler der grösste Meister war, lässt sich zwar auch hier nicht beantworten. Zum Glück. Benjamin Schmid – selbst präsent im Buch «Die grossen Geiger des 20. Jahrhunderts» – ist natürlich Könner genug, um nicht einfach eine Kopie zu liefern. Aber es werden an diesem Freitagabend fast ausschliesslich Kompositionen von Fritz Kreisler gespielt. «Aus verschiedenen Epochen», wie der Moderator Christoph Wagner-Trenkwitz schelmisch anfügt. Denn Kreisler hat zahlreiche Nummern geschrieben, die er als Entdeckungen längst verstorbener Komponisten präsentierte. Antonio Vivaldi, Luigi Boccherini oder Anton Stamitz sind Namen, unter denen er Werke schuf. Nicht aus Geldgier. Das Solorepertoire für die Violine war ihm schlichtweg zu klein.

Konzert im «Chedi»: Benjamin Schmid begleitet von Pianistin Andrea Linsbauer. PD / Samuel Büttler / Urner Zeitung

Zurückhaltende Schwärmerei

Am Konzert erklingt zum Beispiel Kreislers «Preludium und Allegro», das er Gaetano Pugnani (1731–1798) in die Schuhe schob. Und ironischerweise das einzige Stück, für das der Italiener heute bekannt ist. Benjamin Schmid und die Pianistin Andrea Linsbauer spielen die oft schwärmerische Musik des verstorbenen Meisters ähnlich virtuos. Aber nicht mit dessen fetten Vibrato-Ton. Ein Klang, den die Kritiker übrigens teils abschätzig als «Dauerwelle» oder «Gewackel» bezeichneten. Dadurch erhält zum Beispiel die «Viennese Rhapsodie Fantasietta» einen etwas ruhigeren Fluss. Der schmerzvolle Soloeinstieg, die mehrstimmige Schwelgerei entfalten gerade in dieser leichten Zurücknahme ihre ganze Schönheit und Sehnsucht. Der warme, dichte Klang des Solisten bis in die höchsten Lagen, seine teils freie, intensive Erzählweise und sein Gespür für die langen Linien machen aus dem Abend ein Erlebnis.

Bekannter Theatermann

Die beiden bekannten Klassikschlager «Liebesfreud» und «Liebesleid» bringen Sinnlichkeit pur. Mit Lust und etwas Schalk ritzt Benjamin Schmid an Schmalz und Üppigkeit. Ein Genuss für sich ist der Dramaturg und Fernsehmoderator – unter anderem des Wiener Opernballs – Christoph Wagner-Trenkwitz. In charmantestem Wienerisch und mit viel Selbstironie und «Schmäh» tanzt er durch den Abend. Erklärt, wie die Wiener Musiker ein Leben lang versuchen, perfekt «ungenau» zu spielen. Oder führt genüsslich aus, wie der «bestbezahlte Musiker seiner Zeit» mit dem Zeppelin für ein Konzert von den USA nach Brasilien flog.

Schwierigste Stücke

Konzert in der Konzerthalle Andermatt: der chinesische Violinist Ziyu He. PD / Samuel Büttler / Urner Zeitung

Ganz eine «andere» Geige bringt der Samstagabend in der Konzerthalle Andermatt. Hier steht der Virtuose im Zentrum. Der Teufelsgeiger, dem nichts zu schwierig ist. Der chinesische Violinist Ziyu He bringt die idealen Voraussetzungen mit. Er ist 23 Jahre jung, unbeschwert – und spielt auf volles Risiko. Das Programm ist denn auch – eine seltene Ausnahme ist die Zugabe «Souvenir» von Franz Drdla – ganz technisch ausgelegt. Neben all dem expressiven Dauerdonnern fehlt der Musik von Ziyu He und dem Pianisten Christopher Hinterhuber etwas die singende Ruhe. Die selten live gespielten – weil extrem schwierigen – Variationen über den Opernhit «Nel cor più non mi sento» von Niccolò Paganini bringen zwar ein faszinierendes Fingerspiel. Doch fehlt der Interpretation der Fluss. Der Funke springt nicht. Dieser explodiert umso mehr bei der wirbelnden «Carmen-Fantasie» von Pablo de Sarasate, die im Publikum teils Begeisterungsstürme auslöst. Ein faszinierender Ritt über die Lavaasche.

Markenzeichen: Speziell

Wieder ist es dem Team um den Organisator Peter-Michael Reichel und dem künstlerischen Leiter Clemens Hellsberg gelungen – ersterer unter anderem der Veranstalter des Hamburg European Open für Tennis und letzterer ehemaliger Vorstand der Wiener Philharmoniker –, ein faszinierendes, herausstechendes Programm auf die Beine zu stellen. In der bereits 6. Ausgabe des Festivals haben sie ein weiteres Mal – erinnert sei an die theaterähnlichen Auftritte von Marisol Montalvo oder Maria Radutu im letzten Jahr – nicht einfach Stars, sondern Inszenierungen nach Andermatt gebracht. Spannende Konzerte, die teils über das normale «Klassische» hinausgehen.

