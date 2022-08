Das Siedlungsleitbild Andermatt stösst auf Kritik

Andermatt Landeigentümer fühlen sich vor den Kopf gestossen: Siedlungsleitbild sorgt für kritische Voten Das vom Andermatter Gemeinderat aktualisierte Siedlungsleitbild passt nicht allen. Kritik kommt unter anderem von Seiten der Landwirtschaft. Urs Hanhart Jetzt kommentieren 19.08.2022, 14.35 Uhr

Die Gemeinde Andermatt ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Damit sind neue Herausforderungen verbunden. Der Gemeinderat hat deshalb das Siedlungsleitbild und den Entwicklungsschwerpunkt Andermatt aktualisiert.

Zum Start des Mitwirkungsverfahrens, das sich bis zum 16. September erstreckt, wurde am Donnerstag für die Bevölkerung eine Informationsveranstaltung in der Aula des Bodenschulhauses durchgeführt. Das Interesse war gewaltig. Es gab fast keine freien Stühle mehr im Saal.

Die Informationsveranstaltung zum aktualisierten Siedlungsleitbild von Andermatt stiess auf grosses Interesse. Bild: Urs Hanhart (18. August 2022)

Gemeindepräsident plädiert auf Mitwirkung

«Andermatt will sich den Herausforderungen stellen und selber bestimmen, wohin die Reise geht», sagte Gemeindepräsident Peter Baumann in seiner Einleitung. Das Siedlungsleitbild zeige zusammen mit dem Entwicklungsschwerpunkt konkrete Lösungsansätze und Rahmenbedingungen auf. Andermatt soll künftig weiterentwickelt sowie für die Einheimischen und Gäste noch attraktiver werden.» Baumann sprach die grössten Probleme kurz an und sagte:

«Das einheimische und regionale Gewerbe finden keine geeigneten Flächen sowie Familien und Angestellte kaum mehr bezahlbaren Wohnraum.»

Die Gemeinde, der Kanton und der Bund würden Gebiete suchen, in denen die notwendigen öffentlichen Infrastrukturanlagen realisiert werden können. Darüber hinaus brauchen der Verkehr und die Parkierung in Andermatt neue Lösungsansätze.

Der Vorsitzende unterstrich, dass möglichst viele Einwohnerinnen und Einwohner sowie Betriebe, Verbände und Organisationen am Mitwirkungsverfahren teilnehmen sollten. «Ihre Meinung zu den Planungsgrundlagen ist uns sehr wichtig. Letztendlich geht es darum, die Zukunft von Andermatt mitzugestalten», betonte er.

Das weitere Wachstum soll gezielt gelenkt werden

Gemeinderat Erich Renner wies darauf hin, dass der Druck noch mehr zunehmen werde, wenn die geplanten neuen Bauten im bestehenden Siedlungsgebiet verwirklicht würden. «Man muss also in die Weite gehen, um ausbauen zu können», sagte er. Die Idee eines neuen Viertels sei nichts Neues, sondern schon vor Jahren Bestandteil des kantonalen Richtplans gewesen. Jetzt werde einfach aufgezeigt, wie ennet der Umfahrungsstrasse für Gewerbe und Erstwohnungen reservierter Raum genutzt werden kann.

Ziel sei es, das weitere Wachstum von Andermatt mit dem Siedlungsleitbild gezielt zu lenken, das einheimische Gewerbe zu stärken, günstigen Wohnraum zu erhalten und zu erweitern. Renner betonte:

«Es geht nicht darum, in den nächsten Jahren alles zu verbauen. Vielmehr geht es um die nächste und übernächste Generation. Sie sollen auch Spielraum bekommen und Möglichkeiten erhalten, eigene Schwerpunkte zu setzen.»

Zugegen am Info-Anlass waren auch die Planer Benno Bühlmann und Mario Roth, die dem Gemeinderat beratend zu Seite stehen. Bühlmann gab zu bedenken: «Wenn man kein Siedlungsleitbild hat, geht es doch weiter, jedoch ohne vorausblickende Planung. Es besteht die Gefahr, dass man fremdbestimmt wird.» Die bestehenden Probleme würden sich nicht einfach von alleine oder gratis lösen. Für die schwierigen Herausforderungen brauche es Lösungsansätze, die gemeinsam entwickelt werden müssen.

Roth wartete mit interessanten Zahlen auf. Seit 2000 ist die Bevölkerung in Andermatt um 20 Prozent gewachsen, zurückzuführen auf die Stärkung des Tourismus. Die Anzahl der Beschäftigten ist seit 2010 um 30 Prozent gestiegen. Gemäss Wachstumsprognose werde diese Entwicklung in den nächsten Jahren anhalten und der Siedlungsdruck weiter zunehmen. Im bestehenden Siedlungsraum besteht laut Roth noch Potenzial für weitere 550 Einwohner und Beschäftigte. Es werde jedoch davon ausgegangen, dass deren Zahl bis 2035 deutlich mehr steigen wird, nämlich um etwa 900 und beim Extremszenario gar um 1200.

Lob und Kritik an die Adresse des Gemeinderats

Im Anschluss an die Referate erhielten die Versammelten Gelegenheit, Fragen zu stellen oder ihre Meinung zu äussern. Der Gemeinderat erntete einerseits Lob für seine Bemühungen, musste aber auch Kritik hinnehmen. Stark bemängelt wurde, dass den Anliegen der Landwirtschaft zu wenig Beachtung geschenkt und Landeigentümer vor den Kopf gestossen worden seien. Gemeinderat Renner gab zu, diesbezüglich einen Fehler gemacht zu haben, und versprach Besserung.

Einige aus der Versammlungsmitte wollten wissen, wie der bezahlbare Wohnraum finanziert werden soll. Renner wies darauf hin, dass im Flachland und in der Voralpenregion institutionelle Investoren und Anleger mit langfristigem Horizont wie Versicherungen und Pensionskassen Siedlungen gebaut haben. Das sei auch in Andermatt denkbar. Auch Baugenossenschaften sollen ins Auge gefasst werden. Gelenkt werden soll die gewünschte Entwicklung mit entsprechenden Vorgaben.

Im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens kann die Bevölkerung auf einem Fragebogen Eingaben und Anträge machen. Zudem besteht die Möglichkeit von Sprechstunden mit dem Gemeinderat. Nach Beendigung des Mitwirkungsverfahrens sollen Anpassungen vorgenommen werden. Ende 2022 soll das Entwicklungskonzept vorliegen. Zum Abschluss des Verfahrens gibt es eine Abstimmung über eine Zonenplanänderung.

