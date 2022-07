Andermatt Luzerner Künstler lädt ein zu einer Reise in Bildern durch den Kanton Uri Bruno Müller-Meyer zeigt in der Galerie Art 87 Landschaftsbilder, die er speziell für die Ausstellung neu gemalt hat. Zudem porträtiert er Menschen. Der Erlös der Aktion ist für einen guten Zweck bestimmt. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 05.07.2022, 19.31 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bruno Müller-Meyer hat für die Ausstellung in der Galerie Art 87 ein Panorama vom Gemsstock gemalt. Bild: PD

Wenn Bruno Müller-Meyer in St.Niklausen OW aus seinem Atelier schaut, sieht er in der Ferne die Urner Berge. Sie haben den Luzerner Künstler zu zehn Bildern inspiriert, die nun ab kommendem Samstag in Andermatt zu sehen sind. Die Galerie Art 87 zeigt vom 9. Juli bis 7. August seine neuesten Gemälde mit Motiven aus der Gotthard-Region. Die Bilder werden so präsentiert, dass durch die Werkreihe der Eindruck einer Reise vom Urnersee hoch zum Oberalp-, Gotthard- und Furkapass entsteht.

Bruno Müller-Meyer, Künstler aus Luzern. Bild: Markus Zwyssig

Entstanden sind die Landschaftsbilder im Atelier von Bruno Müller-Meyer. Als Grundlage dazu dienen ihm jeweils Fotografien, die er zuvor selber in der Natur gemacht hat. Zuerst zeichnet er mit Kohle auf Leinwand. Dann entsteht mit dem Pinsel – mit Öl und Acryl und geübtem Malerauge – das Landschaftsbild. Dabei sind ihm das rhythmische Zusammenspiel der Formen und Farben und die Inszenierung von Licht und Schatten wichtig. «Malen ist für mich ein eigentlicher Kraftakt», sagt der Künstler. «Das Motiv ist dabei Kick und Ansporn für das Gemälde.»

Manchmal bleibt Müller-Meyer beim Malen nahe beim Original und dann wieder nutzt er den Raum für eigene Interpretationen und fürs Experimentieren. Mal erscheinen See und Berge idyllisch, die Tremola pitoresk, dann wiederum sind das Maderanertal oder auch die Schöllenenschlucht feuerrot, archaisch und bedrohlich.

Feuerrot und archaisch sieht der Künstler das Maderanertal. Bild: PD

Landschaften faszinieren ihn

«Alpenmalerei fasziniert mich seit meiner Jugend», sagt Bruno Müller-Meyer. Er hat sich denn auch einen Namen gemacht mit Landschaftsgemälden mit Motiven vom Vierwaldstättersee und den Schweizer Hochalpen. Während seiner Studienzeit in Genf begann er, sich mit der Alpenmalerei auseinanderzusetzen und hat als Maler dieses Genre seither in verschiedenen Werkphasen immer wieder weiter erforscht.

Der heute 69-jährige Müller-Meyer studierte nach Kursen an der École des Beaux-Arts in Genf Germanistik, Philosophie und Kunstgeschichte an der Universität Zürich und promovierte 1984 mit einer Arbeit über die Frühromantik. Er war 1989 Mitbegründer der Kunsthalle Luzern und bis 1999 Dozent an der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Luzern. Anschliessend war er viel auf Reisen und rege für Ausstellungen tätig.

Der Blick durchs Künstlerauge auf Furkapass und Rhonegletscher. Bild: PD

Porträt-Aktion der Galerie Art 87

Im Rahmen der Ausstellung «Vom Urnersee zum Gotthard» in der Galerie Art 87 arbeitet Müller-Meyer an einem Porträt-Projekt. In einer speziellen Aktion malt er Porträts von Menschen, welche durch den Kauf ihres Bildes die Skulpturen-Ausstellung «Art Trail 2023» in Andermatt als Gönner unterstützen. Einige dieser Porträts werden bereits in der Galerie an der Gotthardstrasse 87 in Andermatt zu sehen sein.

Müller-Meyer hat eine langjährige Erfahrung mit dem Zeichnen von Porträts. Er begann damit Ende der 1960er-Jahre in Paris. 1974/75 reiste er als Porträtmaler rund um die Welt. 1991 erregte seine Ausstellung «Hundert Gönnerporträts für die Kunsthalle Luzern» grosses Aufsehen. Zahlreiche Ausstellungen in der Schweiz, in Europa, aber auch in Amerika folgten. 2009 schuf er 100 Porträts für den Skulpturenpark in Ennetbürgen. Die Porträt-Aktion in Andermatt wird nun gestartet und in den Herbst- und Wintermonaten fortgesetzt.

Bruno Müller-Meyer ist zurzeit sehr aktiv. So sind vier Landschaftsgemälde von ihm im Festungsmuseum Sasso San Gottardo auf dem Gotthardpass zu sehen. Dort wurde am Sonntag die landesweit erste Dauerausstellung über Goethe in der Schweiz eröffnet. Vertreten war der Künstler auch in der «Alpensinfonie – der Berg in der Kunst» im Hans-Erni-Museum in Luzern. Bilder von ihm sind zudem in der «Grand Tour Caspar Wolf» im Museum Caspar Wolf zu sehen.

Markant präsentiert sich der Bristen im Urner Reusstal. Bild: PD

Hinweis: Die Vernissage für die Ausstellung findet am Samstag um 15 Uhr statt. Um 16 Uhr würdigt Peter Fischer, freier Kurator, das Schaffen von Bruno Meyer-Müller. Weitere Infos gibt es unter www.art87-andermatt.ch.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen