Sängerin Sina will eine Frauenquote im Musikbusiness

Andermatt Mundart-Star Sina wünscht sich Frauenquote für Schweizer Musikbranche Die Walliserin Ursula Bellwald alias Sina kann auf 30 Jahre Erfahrung in der Schweizer Musikbranche zurückblicken. In Andermatt zeigt sie auf, wie sie sich durchgekämpft hat, wieso Frauen noch immer untervertreten sind und wie sie das ändern möchte. Jana Arnold 18.09.2021, 12.00 Uhr

Dass die sympathische Walliserin eine der erfolgreichsten Schweizer Musikerinnen ist, merkt man auf den ersten Blick kaum. Ganz selbstverständlich geht sie durch den Raum und verwickelt die zehn Anwesenden in ein persönliches Gespräch. Das hatte die Veranstalterin, Andermatt Swiss Alps, denn auch so beabsichtigt: Die Obergrenze der Teilnehmenden für die «Masterclasses», die ein Teil des Festivals «The Bash» in Andermatt Reussen sind, liegt bei 15 bis 20 Personen.

Die Mundart-Sängerin Sina war mit Kunz, Michael von der Heide und Adrian Stern eine von vier Schweizer Musikerinnen, die nicht nur in diesen Workshops ihr Wissen zur Musikbranche weitergaben, sondern am Samstagabend auch einen gemeinsamen Auftritt hinlegten. Die vier Alteingesessenen hatten wiederum vier Nachwuchs-Talente ausgesucht, die am Freitagabend gemeinsam ihr Können zum Besten gaben.

Sina bei ihrem Workshop zum Thema Frauen im Musikbusiness Valentin Luthiger / Urner Zeitung

Das Thema der Stunde: Frauen im Musikbusiness. Davon könnte Sina wortwörtlich ein Liedchen singen. «Ich möchte heute einen Rückblick über meine Erfahrungen in den letzten 30 Jahren geben», so die Musikerin. «Wieso sind die Frauen heute noch immer untervertreten?», laute die grosse Frage. Und: «Was können wir dagegen tun?». Zunächst zählte Sina einige Fakten auf: Laut ihr sind 15,7 Prozent der Musiker, Komponisten oder Texter Frauen. Diese erhalten weniger Lohn und weniger Auszeichnungen. Und obwohl der Anteil der Mädchen an Musikschulen rund 50 Prozent beträgt, sind schliesslich lediglich 10 bis 15 Prozent Frauen auf Festivalbühnen zu hören und zu sehen. Schaut man sich eine Playlist mit Schweizer Liedern auf Spotify an, sei auf 60 Männer nur eine Frau zu finden.

Die Zahlen ergänzt Sina mit eigenen Geschichten von Frauen, die in der Band aus Männern nicht akzeptiert, von der Security nicht in die Garderobe gelassen oder sogar vom Ehemann davon abgehalten wurden, weiterhin ihre musikalische Karriere zu verfolgen.

«Frauen werden im Musikbusiness oft belächelt. Sie müssen sich deutlich mehr beweisen und mehr Leistung zeigen als Männer.»

Das koste viel Energie, die man eigentlich für anderes brauchen könne. Denn die Branche sei hart. «Es braucht viel Ausdauer und Durchhaltevermögen.» Oftmals würden die Pläne aber schon früher scheitern. Sowohl Vorbilder als auch Förderung seien für Mädchen oder junge Frauen wesentlich schwieriger zu finden. Hinzu kämen auch noch soziale Gründe. «Mädchen werden dazu erzogen, Platz zu machen.» Sie seien oft zögerlicher und unsicherer, beispielsweise wenn es darum gehe, sich ein Solo zu ergattern.

«Mann muss den Mädchen helfen, einen Fuss in die Tür zu bekommen»

Genau da möchte Sina anpacken. Sie wünscht sich für junge Frauen mehr Ermutigung, Vorbilder und Frühförderung. Nicht zuletzt seien aber auch die Frauen selbst gefordert. «Musikerinnen müssen an sich glauben, mehr wagen, und vor allem in ihre Stärken investieren.» Es gelte ausserdem, untereinander Netzwerke aufzubauen, um sich gegenseitig weiterzubringen. Auch bestehende Angebote sollten mehr genutzt werden.

So zum Beispiel «Helvetiarockt», ein Projekt, das Frauen und Mädchen in ihrer musikalischen Laufbahn unterstützt – unter anderem durch das Fordern einer 30-prozentigen Frauenquote in der Schweizer Musikbranche. Diese Forderung teilt auch Sina. «Man muss den Mädchen einfach helfen, einen Fuss in die Tür zu bekommen.» Eine 50-Prozent-Quote müsse es ja nicht gleich sein. Aber Organisatoren von Festivals, Manager oder auch Plattenfirmen könnten bewusst mehr Frauen auswählen und fördern.

Sina bei ihrem Workshop zum Thema Frauen im Musikbusiness Valentin Luthiger / Urner Zeitung

Dass sie eine Gleichstellung in der Musikbranche noch selbst miterlebt, glaubt die 55-Jährige nicht. «Obwohl sich seit Beginn meiner Karriere schon einiges getan hat, geht der Prozess in sehr kleinen Schritten voran.» Das Ganze brauche wohl einfach viel Zeit. Dass sich die Sängerin selbst bei den schwierigen Bedingungen vor 30 Jahren habe behaupten können, habe verschiedene Gründe. Einerseits sei sie in «matriarchalen Strukturen» aufgewachsen, wie sie es selbst beschreibt.

Ihre Grossmutter und zwei ledige Tanten hätten als selbstständige Rebbäuerinnen in einem Haushalt gewohnt. «Sie haben immer für ihre Freiheiten gekämpft mir vorgelebt, dass ich einfach machen, einfach alles ausprobieren soll.» Durch schwierige Zeiten getragen hätte sie schlussendlich aber die Leidenschaft für die Musik. «Das ist eine der wichtigsten Voraussetzungen: Man muss ein Feuer in sich haben, das einen vorantreibt.»