Das "Luzia von Wyl Ensemble" stellt neuste Werke in Andermatt vor

«Andermatt Music» Eine Hommage an die Bergwelt: Das «Luzia von Wyl Ensemble» stellt seine neuste Werke in Andermatt vor Die Luzerner Pianistin und Komponistin Luzia von Wyl lässt mit ihrem eigenen Jazz-Orchester seit gut einem Jahrzehnt aufhorchen. Das zehnköpfige Ensemble ist am 12. März zu Gast in der Andermatt Konzerthalle. 09.03.2022, 15.50 Uhr

Das «Luzia von Wyl Ensemble». Bild: PD

Eine Vorpremiere in Andermatt: Das «Luzia von Wyl Ensemble» präsentiert am Samstag, 12. März, zum ersten Mal Stücke seines dritten Studioalbums, welches den Schweizer Alpen gewidmet ist. Konzertbesucher tauchen dabei in die vielseitige Bergwelt mit ihren unterschiedlichen Stimmungen ein. Von einer ruhigen Sonntagswanderung unter blauem Himmel bis hin zu einem Gewitter auf dem Gipfel, schreiben die Organisatoren von Andermatt Music in ihrer Mitteilung.

Das Ensemble kreiere Klanglandschaften, die starke Stimmungsbilder erzeugen und teilweise sogar an konkrete Geräusche wie ein heranratterndes «Bergbähnli» oder Kuhglocken erinnern. Abgerundet wird das Programm mit Klassikern aus dem Repertoire des «Luzia von Wyl Ensembles». Das Konzert ist Teil der Andermatt-Music-Programmreihe «Heimat Klänge», welche innovativen Innerschweizer Künstlerinnen Künstlern eine Plattform bietet und die reiche musikalische Vielfalt der Gotthardregion in den Fokus rückt.

Interaktion, Emotionen und Spielfreude

Sämtliche Kompositionen des «Luzia von Wyl Ensembles» stammen aus der Feder von Bandleaderin Luzia von Wyl, die auf der Bühne auch selbst am Klavier sitzt. «Es ist ein Erlebnis, sich ihre raffiniert kreierten Kompositionen live anzuhören – nicht zuletzt aufgrund der neun charakterstarken Musiker, denen Luzia von Wyl ihre Stücke auf den Leib komponiert», heisst es in der Mitteilung. Interaktion, Emotionen und Spielfreude zeichnen die Konzerte des Ensembles aus. Dabei bewegt sich die Band bewusst zwischen den Stilen: Instrumente wie Flöte, Fagott und Streicher erinnern an klassische Kammermusik, während die Rhythmusgruppe aus Bass, Schlagzeug und Piano die Jazz-Tradition aufgreift. (RIN)

Hinweis: Tickets unter weitere Infos unter https://andermattmusic.ch/de/konzerte-und-tickets/.