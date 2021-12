Nachtskirennen in Andermatt kann stattfinden

Andermatt Nachtskirennen kann stattfinden Der Kanton Uri hat das überarbeitete Schutzkonzept des Urner Skiverbandes für das Nachtskirennen genehmigt. Auf dem Areal in Andermatt sind nun 300 Personen erlaubt. 20.12.2021, 15.45 Uhr

Das traditionelle Nachtskirennen in Andermatt kann dieses Jahr stattfinden, wie der Urner Skiverband in einer Mitteilung schreibt. «Der Urner Skiverband hat trotz erschwerten Rahmenbedingungen keinen Mehraufwand für die Organisation des Traditionsanlasses gescheut.» Nach den erneuten Verschärfungen des Bundesrates vom vergangenen Freitag habe das Schutzkonzept nochmals überarbeitet werden müssen. Der Kanton Uri habe dieses nun am Montag bewilligt, womit der Nachtslalom unter speziellen Rahmenbedingungen durchgeführt werden könne.

Damit stehe dem Anlass bei der Talstation der 8er-Gondelbahn Andermatt–Nätschen–Gütsch nichts mehr im Wege. Auf dem gesamten Areal seien nun maximal 300 Personen zugelassen. «Anstelle der Festwirtschaft wird ein Aussenstand angeboten. In den Innenräumen und wo der Abstand nicht eingehalten werden kann, gilt Maskenpflicht.»

Zentralschweizer U16-Elite erwartet

Nachdem die U16-Rennfahrer am Sonntag die Rennsaison mit zwei Slaloms auf dem Gurschen eröffneten, werde am kommenden Sonntag somit auch die regionale Skirennsaison in Andermatt mit dem traditionellen Nachtslalom gestartet. Die Beleuchtung werde durch die Verantwortlichen des Urner Skiverbandes extra für den Anlass aufgebaut. «Dank der Unterstützung durch die Verantwortlichen der Skiarena Andermatt Sedrun AG ist der Slalomhang mit einer soliden Schicht technischem Schnee und Naturschnee in einem perfekten Zustand», heisst es weiter.

Das Nachtskirennen in Andermatt kann heuer durchgeführt werden. Archivbild: PD

«Am kantonalen Nachtslalom brennen die Urner U16-Rennfahrerinnen und U16-Rennfahrer nach einer intensiven Saisonvorbereitung auf ihren zweiten Renneinsatz.» Bei dem zum «ZSSV Raiffeisen Grand Prix» zählenden Nachtslalom werde die gesamte Zentralschweizer Elite am Start erwartet. Der Start zum ersten Lauf erfolgt dabei um 18.15 Uhr, der zweite Lauf beginnt anschliessend.

Zum Aufwärmen stehe im Zielbereich ein beheizter Raum mit WC-Anlagen zur Verfügung. Die Rennen sollen via Internet live übertragen werden. Der Urner Skiverband freue sich trotz der erschwerten Rahmenbedingungen auf «einen grossartigen Nachtskianlass in Andermatt». (lur)