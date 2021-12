Andermatt Projektpläne zeigen: Hotel mit 007-Spirit ersetzt die alte James-Bond-Tankstelle Die ehemalige James-Bond-Tankstelle in Andermatt soll einem neuen Hotel mit 70 Zimmern und zweistöckiger Tiefgarage weichen. Doch die Projektentwickler versichern, dass der Drehort zum Film «Goldfinger» bei der Umsetzung gewürdigt wird. Anian Heierli Jetzt kommentieren 11.12.2021, 05.00 Uhr

Eingefleischten Fans des bekanntesten Spions der Welt war es sicher etwas mulmig zumute, als sie erfuhren, dass die ehemalige James-Bond-Tankstelle in Andermatt einem Neubau weichen wird (wir berichteten). 1964 war die Tankstelle ein Drehort für den Bond-Film «Goldfinger» mit Sean Connery. Doch das in die Jahre gekommene Gebäude wird wohl demnächst abgerissen. Hier, an bester Lage und in nächster Nähe zur Gemsstockbahn am südwestlichen Dorfeingang von Andermatt, entsteht das neue sogenannte «Active-Lifestyle-Hotel Aurora Mountain». Die Baueingabe erfolgte vor wenigen Tagen.

Die ehemalige James-Bond-Tankstelle Aurora an bester Lage in Andermatt soll dem «Aurora Mountain» weichen. Bild: PD

Fotospot, Themenzimmer oder eine «007-Bar»

Doch jetzt ist klar: Trotz Neubau kommen auch Bond-Fans auf ihre Kosten. Ein Gespräch zwischen der «Urner Zeitung» und der Firma hinter dem Projekt – die F&R Asset Management AG aus Stansstad – zeigt, dass in der Umsetzung des Hotels der Drehort zu «Goldfinger» gewürdigt wird. Wie konkret, sei zwar noch unklar, so Andreas Grebhan, Partner bei F&R Asset Management. «Das könnten ein Fotospot, ein Themenzimmer oder eine von ‹007› inspirierte Lobby-Bar sein.» Ideen habe man genügend. Das Was hänge aber auch von Markenrechten ab. Fest stehe jedoch, dass man die ehemalige Tankstelle baulich nicht integrieren könne.

Projektenwickler Andreas Grebhan will den James-Bond-Spirit im Hotel Aurora Mountain integrieren. Bild: PD

Konkreter sind dafür die Pläne fürs neue Hotel: 70 Zimmer in drei verschiedenen Grössen, eine weitläufige Lobby im Erdgeschoss mit einem Bar-Lounge-Bereich inklusive Cheminée sowie ein Restaurant mit Terrasse sind vorgesehen. «Rund 140 bis 150 Gäste sollen später im Hotel übernachten können», so Grebhan. Auch eine zweistöckige Tiefgarage mit 100 Parkplätzen wird Teil des «Aurora Mountain». Mit Ausnahme der Tiefgarage soll das Hotel komplett aus Holz gebaut werden. Was genau für Holz zum Einsatz kommt, steht noch nicht fest. Grebhan verrät aber:

«Es wird gerade im Erdgeschoss viele grosse Fenster geben, damit die Gäste das Dorf und die Berglandschaft sehen.»

Mit dem «Chedi» und dem «Radisson Blu» gibt es schon heute Luxushotels im Wintersportort auf 1437 Metern über Meer. Reiht sich das geplante «Aurora Mountain» in diese Serie ein? Laut Grebhan nicht, auch wenn er nicht von Sternen sprechen möchte. Heute würden Kunden ohnehin mehr auf Online-Bewertungen achten. «Das ‹Active-Lifestyle-Hotel› wird eher ein Gegenpol zu ganz teuren Häusern», sagt er. «Es wird sich breit ausrichten auf einen Mix von Gästen.» Dabei ist der Name Programm: Das Hotel ist gemäss den Projektleitern für Leute, die sich aktiv fühlen. Das Alter spiele keine Rolle. «Wir wollen eine lockere, unkomplizierte Atmosphäre schaffen», erklärt Grebhan. Dafür sei die Lage neben der Talstation der Gemsstockbahn perfekt. Deshalb darf neben dem geplanten Hotel künftig nicht gebaut werden, wodurch der angestrebte offene Blick hinein ins Urserntal sicher langfristig bestehen bleibt.

«Wir sehen in Andermatt grosses Potenzial»

Doch weshalb gerade Andermatt? «Als Unternehmen aus Nidwalden finden wir die örtliche Nähe spannend», sagt Grebhan. Zudem sei er selbst schon oft in Andermatt gewesen und habe das Bergdorf kennen und schätzen gelernt. «Es ist ein aufstrebender Tourismusort. Dieser steht global im Fokus, was interessant ist.» Und: «Andermatt ist im Winter und Sommer attraktiv. Wir sehen hier grosses Potenzial.»

Die Pläne für den Neubau liefern die Altdorfer Architekten Germann & Achermann. Angestrebt wird eine Alpine Holzbauweise. Visualisierungen gibt es noch nicht. Doch der Zeitplan, den sich die Verantwortlichen gesetzt haben, ist sportlich. «Wenn alles nach Plan läuft, möchten wir im Frühling 2022 mit dem Bau beginnen», so Grebhan. «Bis zur Eröffnung dauert es dann ungefähr zwei Jahre.»

