Andermatt-Realp: Testevents der Winteruniversiade 2021 fallen aus

Trotz Absagen der Testevents, wie etwa des zweiten Teils der Langlauf-Schweizer-Meisterschaft in Realp, sind die Veranstalter zuversichtlich, den Multisport-Grossanlass im Januar 2021 durchzuführen.

27.03.2020, 16.30 Uhr

Gedacht als Hauptprobe für die Winteruniversiade 2021, fällt die Langlauf-Schweizermeisterschaft in Andermatt-Realp ins Wasser. Bild: Valentin Luthiger, Andermatt

(pd/RIN) Das Coronavirus hält Veranstalter weiterhin auf Trab. Bis auf weiteres finden keine Sportveranstaltungen statt. Dies betrifft auch mehrere Testevents der Winteruniversiade 2021. Neben dem zweiten Teil der Langlauf-Schweizer-Meisterschaften in Andermatt-Realp, der an diesem Wochenende hätte stattfinden sollen, sind dies die FIS Super G-Rennen auf dem Stoos, ein Curling-Turnier im Sporting Park Engelberg, ein Eishockey-Testspiel in der Bossard Arena in Zug wie auch der FIS Freeski Weltcup auf dem Corvatsch, bei welchem das lokale Organisationskomitee Engelberg im Einsatz gestanden wäre.

Die Auswirkungen und Dauer der Pandemie seien heute noch nicht bekannt. Gemäss aktueller Einschätzung findet die Winteruniversiade 2021 aber wie geplant vom 21. bis 31. Januar 2021 statt, wie es in der Mitteilung der Organisatoren heisst. Der Vorstand unter der Leitung des Luzerner Gesundheits- und Sozialdirektors Guido Graf und die Geschäftsleitung haben eine Projektgruppe unter der Führung des Sicherheitsverantwortlichen Beat Hensler eingesetzt, um verschiedene Szenarien zu planen, falls sich die aktuelle Einschätzung verändern würde.

In engem Austausch mit den lokalen Behörden

«In der aktuellen Situation ist es wichtig, dass wir alle Möglichkeiten evaluieren und offen diskutieren», sagt der OK-Präsident Guido Graf. «Die Gesundheit aller Beteiligten hat oberste Priorität.» Die Entwicklung der Pandemie wird in engem Austausch mit den Behörden und dem nationalen und internationalen Hochschulsportverband beobachtet und gemeinsam werden auch die Auswirkungen auf die Durchführung der Winteruniversiade eingeschätzt.

Die Winteruniversiade ist nach den Olympischen Spielen der grösste Multisport-Anlass im Winter. 2021 findet die 30. Austragung dieses einzigartigen Anlasses in der Zentralschweiz und der Lenzerheide statt. Die Durchführung ist ein gemeinsames Projekt der sechs Zentralschweizer Kantone Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden und Zug sowie der Stadt Luzern. Das Programm vom 21. bis 31. Januar 2021 besteht aus zehn Sportarten, welche an sieben Austragungsorten stattfinden. Studierende zwischen 17 und 25 Jahren von über 540 Hochschulen aus 50 Ländern werden dabei in der Schweiz erwartet. Insgesamt nehmen am Event mehr als 2500 Personen teil.



Mehr Infos zur Winteruniversiade Luzern-Zentralschweiz 2021 gibt es unter: www.winteruniversiade2021.ch