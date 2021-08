Andermatt: Sanierter Weg führt durch Geisterstadt der Armee

Andermatt Sanierter Weg führt durch eine militärische Geisterstadt Der Weg auf den Bäzberg in Andermatt war lange nur Insidern bekannt. Nun wurde ein Teil saniert und führt zu den geisterhaft leeren Militärgebäuden. Jana Arnold 09.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Armee hat sich ihren ehemaligen Stützpunkt, das Fort Bäzberg, wohl nicht umsonst ausgesucht. Tatsächlich geniesst man vom kleinen Plateau auf 1850 Metern über Meer eine 180-Grad-Rundumsicht mit Blick bis zum Gotthardpass, nach Wassen, oder zum anmarschierenden Feind – zum Glück eine Vorstellung aus der Vergangenheit. Das 1892 erbaute Fort wurde 1947 als Kampfanlage aufgehoben und steht mittlerweile weitestgehend leer.

Offiziell sind die alten Bunker seit Jahrzehnten verlassen. Bild: Jana Arnold (Andermatt, 7. August 2021)

Was von unten wie ein mässig grosses Wachthaus mit einer Antenne aussieht, soll sich schliesslich oben angekommen als regelrechte Militärsiedlung entpuppen. Das Gelände ist übersäht von Hütten, Panzerkuppeln und Einstiegen in den Berg – natürlich alles bestens getarnt. Steinhaufen verdecken unauffällig den Bergeingang, und beim zweiten Blick auf die Holzhütte realisiert man, dass es sich eigentlich um täuschend echt wie Holzrinde marmorierten Beton handelt. Auch eine grosse Kaserne sowie die ehemalige Bergstation der eigens errichteten Bergbahn befinden sich auf dem Gelände. Zum Leidwesen des Besuchers sind die meisten Überbleibsel verschlossen und es lässt sich nur erahnen, wie tief sich die Gebäude und Gänge in den Berg führen.

Thomas Christen, Tourismusdirektor, geniesst die Aussicht auf dem sanierten Weg. Bild: Jana Arnold (Andermatt, 7. August 2021)

Ganz zur Freude von Thomas Christen. Der Direktor von Andermatt Tourismus hat sich seit April 2020 für die Sanierung des Wanderwegs auf den Bäzberg eingesetzt: «Die Idee erhielt ich von alteingesessenen Urschnern und Militaristen. Sie schwärmten von der Aussicht vom Bäzberg und ermutigten mich, das Projekt ins Rollen zu bringen.» Viele hätten sich sogar freiwillig bereit erklärt, bei der Sanierung des Weges mitzuhelfen. «So einfach war das aber leider nicht. Natürlich brauchten wir Bewilligungen der Behörden und der Korporation Ursern.» Und auch vom Militär. Denn ein Teilstück des geplanten Weges von der Schöllenen bis zur alten Militärstrasse ist immer noch im Besitz der Armasuisse. Gerade dieser Wegabschnitt sei bei den Einheimischen aufgrund der eingebauten Leiter, eines Tunnels und zuoberst der Aussichtsplattform besonders beliebt. Unterwegs trifft man sogar auf einen über 100-jährigen, in den Stein geritzten Kalksteinteufel. Christen dazu:

«Nur den wenigsten ist bekannt, dass es in der Schöllenen mehr als einen ‹Tyyfel› gibt.»

Dieser Wegabschnitt wurde schliesslich vom Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) nicht freigegeben. Dies führt Christen auf die Anlagen des Militärs zurück, die noch immer im Berg liegen, und zum Teil nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Zudem gebe es in der Region auch oft Übungseinsätze von Gebirgsspezialisten der Armee. «Es kann gut sein, dass man daher dort im Fels nicht zu viele Touristen möchte.» Als dieser Entscheid vorlag, sah zuerst auch die Kooperation Ursern keine Notwendigkeit mehr für das Projekt.

Die Eingänge in die alten Stollen sind gut getarnt und oft erst auf den zweiten Blick zu erkennen. Bild: Jana Arnold (Andermatt, 7. August 2021)

Nach einem runden Tisch, an dem unter anderem auch der Gemeindepräsident und Talammann sassen, standen schliesslich alle Beteiligten hinter der Idee. «So konnten wir immerhin dieses Teilwegstück, das direkt von Andermatt auf den Bäzberg führt, realisieren.» Der Einstieg befindet sich nach dem Abschlagplatz der Golfanlage, von wo aus man innerhalb von rund einer Stunde auf den Berg gelangt. «Der Weg führt genau über den darunterliegenden Gotthard-Strassentunnel», ergänzt Christen.

Tourismusdirektor denkt über zweites Gesuch nach

Obwohl der seit kurzem offenstehende Weg für Wanderer bereits jetzt einiges zu bieten hat, sieht der Touristiker im Bäzberg noch weit mehr Potenzial. Besonders, weil in und um Andermatt viel gebaut wird und somit der Bedarf an nahe gelegenen Ausflugsmöglichkeiten stetig wächst. «Wir können uns gut vorstellen, bei der Armee ein neues Gesuch einzureichen.» Christen erhofft sich eine grössere Chance, wenn in einer Art Gemeinschaftsprojekt die Vorstellungen des Militärs miteinbezogen werden. So möchte er nicht nur das Wegstück von der Schöllenen restaurieren und zugänglich machen, sondern auch Führungen zur Militärgeschichte in Andermatt anbieten.

«Die alten Militäranlagen existieren ja sowieso», sagt er. In Hospental würden zudem viele Armeegegenstände im Zeughaus lagern. «Das Material ist also vorhanden, und sollte genutzt werden.» Zu diesem Zweck habe er sich bereits mit dem Museum Sasso SanGottardo in Verbindung gesetzt, das Führungen in alten Militäranlagen auf dem Gotthardpass anbietet.