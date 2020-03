Andermatt: Schüler erhalten Skateboard-Rampe Die Lions Clubs aus der Gotthard-Region haben eine Convention erstellt. Nun konnten der Gemeinde über 4000 Franken überreicht werden. 08.03.2020, 11.19 Uhr

Schülerinnen und Schüler aus Andermatt mit Felix Arnold, Kassier Lions Club Altdorf, dem OK der Gotthard Convention, Elisabeth Rüegg Wolgensinger und Ivo Schillig, Patrizia Danioth, Präsidentin Lions Club Altdorf, und Gemeinderat Jost Meier, Andermatt Pd / Urner Zeitung

(pd/zf) Der Lions Club verfolgt das Ziel, Bedürftigen Unterstützungen und Hilfe zukommen zu lassen. Ganz in diesem Sinne haben sich vom 6. bis 9. September 2019 die Lions Clubs der Gotthardregion in Andermatt versammelt und eine clubübergreifende Plattform zum Austausch und Verständnis innerhalb der Schweiz geschaffen. Anlässlich dieser ersten so genannten «Gotthard Convention» wurde ebenfalls ein Projekt für ein adäquates Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche im Urserntal unterstützt, wie es in einer Mitteilung heisst.