Matterhorn Gotthard Bahn nicht mehr inklusive in Skiarena-Tickets

Interview Skiarena-Mediensprecher zur neuen Zwei-Ticket-Lösung: «Wir wollten den Gästen die Wahl selber überlassen» Fahrten mit der Matterhorn Gotthard Bahn sind nicht mehr automatisch im Jahresabo und der Tageskarte der Skiarena Andermatt-Sedrun inbegriffen. Mediensprecher Stefan Kern erklärt, wieso. Carmen Epp Jetzt kommentieren 10.01.2022, 05.00 Uhr

Mit der Matterhorn Gotthard Bahn ins Skigebiet: Seit der Wintersaison 2021/22 ist das nicht mehr im Jahresabo oder der Tageskarte der Skiarena inklusive. Bild: Matterhorn Gotthard Bahn/PD

Stefan Kern, früher konnte man mit einem Abo oder einer Tageskarte der Skiarena gratis mit der Matterhorn Gotthard Bahn (MGB) zwischen Andermatt und Disentis fahren…

Stefan Kern: Das ist richtig. Bereits vor und auch nach der offiziellen Eröffnung der Skiarena Andermatt-Sedrun in der Wintersaison 2018/19 waren Fahrten mit der MGB in Saison- und Tageskarten inbegriffen. Seit dem Sommer 2020 und diesem Winter ist dem nicht mehr so.

Wieso?

Die MGB muss den Kantonen als Bestellern des Regionalverkehrs regelmässig die Wirtschaftlichkeit von inkludierten Leistungen, zu denen auch das Jahresabo sowie die Tages- und Mehrtageskarten der Skiarena gehört haben, aufzeigen. Durch die Eröffnung der Skiarena Andermatt-Sedrun wurde die MGB durch deutlich mehr Wintersportgäste benutzt. Das hat zu höheren Kosten geführt, die durch Bund und Kantone nicht gedeckt werden. Also musste die MGB die Abgeltungsentschädigung an die Adresse der Skiarena mehr als verdoppeln.

Und das wollte die Skiarena nicht bezahlen?

Stefan Kern, Medienverantwortlicher von Andermatt Swiss Alps Bild: Kristina Gysi

Wir hätten diese Mehrkosten auf die Jahresabos, die Tages- und Mehrtageskarten und damit auf unsere Gäste abwälzen müssen. Das wollten wir verhindern, zumal aufgrund vielfachen Feedbacks der Gäste klar wurde, dass keine Preissteigerung der Tickets gewünscht wird. Also haben wir uns mit der MGB zusammengetan und auf die Wintersaison 2021/22 hin eine gemeinsame Lösung gefunden.

Die da wäre?

Für uns war klar, dass wir nicht alle gleichermassen «strafen» wollen. Stattdessen wollten wir den Gästen die Wahl selber überlassen, ob sie die Leistungen der MGB inkludiert haben möchten oder nicht. Also haben wir uns auf ein Zwei-Karten-Modell geeignet.

Wie funktioniert das?

Wenn ein Gast eine Tageskarte oder ein Jahresabo der Skiarena löst, muss er entscheiden, ob er dies mit oder ohne MGB kaufen möchte. Einzig bei den Mehrtageskarten ist die MGB automatisch inklusive. Für Gäste, die die Leistungen der MGB benutzen möchten, bedeutet das eine leichte Preiserhöhung zu vorher. Allerdings gibt es dafür auch Mehrleistungen.

Am Anfang kam es vereinzelt zu Irritationen und Unverständnis wie Stefan Kern sagt. Archivbild: Urs Hanhart

Die da wären?

Während früher «nur» die Strecke Andermatt-Sedrun-Disentis inklusive war, kann mit einem Abo oder Tageskarte inklusive MGB neu das gesamte Streckennetz der MGB von Göschenen und Realp nach Andermatt und von dort bis nach Sedrun und Disentis genutzt werden. Die MGB bietet ausserdem täglich fünf zusätzliche Sportzüge zwischen Dieni und Sedrun, eine zusätzliche Verbindung am Abend zwischen Andermatt und Disentis, zusätzliche Früh- und Spätverbindungen zwischen Göschenen und Andermatt sowie Tagesverbindungen zwischen Andermatt und Realp an.

Wie kommt die Neuerung bei den Gästen an?

Am Anfang kam es vereinzelt zu Irritationen und Unverständnis, da das für einen Teil der Gäste natürlich mit einer Preiserhöhung verbunden war. Inzwischen hat sich dies aber beruhigt und ist akzeptiert. Die Gäste schätzen es auch, dass sie selber entscheiden können, ob sie die MGB im Jahresabo oder der Tageskarte inkludiert haben möchten und die Mehrkosten nicht auf alle abgewälzt werden. Zudem sind die Preisunterschiede nicht so gross. So kostet eine Tageskarte der Skiarena inklusive MGB vier, mit einem Halbpreisabo zwei Franken mehr als ohne.

