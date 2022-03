Teilverkauf der Skiarena Andermatt-Sedrun: die Reaktionen

Andermatt-Sedrun Von Zurückhaltung bis Empörung: So reagieren Politik, Tourismus und Umweltverbände auf den Teilverkauf der Skiarena Die Euphorie über den neuen Mehrheitsaktionär der Andermatt-Sedrun Sport AG hält sich in Grenzen. Der Urner Umweltrat befürchtet gar «amerikanische Verhältnisse» im Urserntal. Carmen Epp Jetzt kommentieren 29.03.2022, 17.25 Uhr

Samih Sawiris, hier an der offiziellen Eröffnung zur Fertigstellung der Skiarena im Dezember 2018, tritt die Mehrheit des Skigebiets ab. Bild: Urs Flüeler/ Keystone

Dass der ägyptische Investor Samih Sawiris die Mehrheit der Andermatt-Sedrun Sport AG an das amerikanische Unternehmen Vail Resorts abgibt, kam für viele überraschend. So auch für den Gemeindepräsidenten von Andermatt, Peter Baumann.

Gemeindepräsident: Zu früh für ein Urteil

Peter Baumann, Gemeindepräsident Andermatt. Bild: Urs Hanhart (21. 11. 2021)

«Wir wussten nicht, dass er auf der Suche ist nach einem Partner. Entsprechend überraschend kam die Nachricht auch für uns.» So überraschend, dass der Gemeinderat Andermatt noch zu keiner Haltung gekommen ist.

«Auf der einen Seite ist es natürlich positiv, dass jemand kommt und noch mal investiert. Auf der anderen Seite wissen wir aber noch nicht, in welche Richtung es geht.»

Deshalb sei es aus Sicht des Gemeinderats noch zu früh, um beurteilen zu können, ob sich die Beteiligung aus den USA nun positiv oder negativ auswirken wird. Der Gemeinderat werde den Prozess mitverfolgen und sich nach und nach ein Gesamtbild machen können. Wie lange das dauert, kann Baumann nicht einschätzen. «Das wird ein laufender Prozess sein, denke ich.»

Tourismusdirektor sieht Chancen – aber auch Risiken

Thomas Christen, Direktor Andermatt-Urserntal Tourismus. Bild: UZ

Thomas Christen, Direktor von Andermatt-Urserntal Tourismus, sieht sowohl Chancen als auch Risiken in der neuen Ausgangslage. So könne Vail Resort neuen Drive in die Entwicklung der Region bringen. «Wenn man sieht, dass die Andermatt Swiss Alps (ASA) seit 15 Jahren in diesem Bereich tätig ist und an gewissen Stellen festsitzt, kann ein neuer Partner frischen Elan reinbringen.» Aus Sicht des Tourismus wären Investitionen am Gemsstock wünschenswert. «Aber das wird wohl ein Traum bleiben», vermutet Christen. Und kommt auch auf die Risiken zu sprechen, die der neue Partner aus den USA mit sich bringen könnte: der Massentourismus.

«Auf den Skipisten kommen wir bereits heute an Spitzentagen an die Kapazitätsgrenzen. Da kann man nicht einfach ohne weiteres bedeutend mehr Menschen ins Skigebiet bringen.»

Zumal sich alleine mit den weiteren von der ASA geplanten drei Hotels die Zahl von jährlich 200'000 Übernachtungen in der Region verdoppeln werde. Die Herausforderungen seien den zuständigen Personen bewusst, nun müsse man mit der Gemeinde, der Korporation Ursern, dem Kanton, der ASA und neu auch mit Vail Resorts «konkret und so schnell wie möglich» Lösungen suchen, was die Infrastruktur, die Gästeleitung und die Parkierung angeht.

Es gelte, den unternehmerischen Entscheid der ASA zu respektieren, so Christen:

«Unser Job ist es nun, zusammen mit allen Partnern das Beste daraus zu machen für Andermatt und den Kanton Uri.»

Er findet, man dürfe nicht immer alles gleich verteufeln. Ausserdem müsse man bedenken, dass für Vail hier nicht alles so einfach ablaufen werde wie in Amerika. «Ich schlage deshalb vor, wir lassen den neuen Partner erst mal starten und schauen, wohin das führt.»

Umweltverbände befürchten «gröberes Problem»

Pia Tresch, Pro Natura Uri. Bild: Archiv UZ

So gelassen reagieren die Urner Umweltverbände nicht. Im Gegenteil: Pia Tresch, Geschäftsstellenleiterin von Pro Natura Uri und Mitglied im Urner Umweltrat, spricht gar von einer Empörung: «Wir sind überzeugt, dass die Übernahme durch diesen Investor für die Umwelt sicher kein Fortschritt bedeutet.» Zwar ziehe sich Vail Resort gegen aussen hin das «grüne Mäntelchen» an mit der angestrebten CO 2 -Neutralität. «Ich gehe jedoch nicht davon aus, dass die wissen, was das in Andermatt heisst», sagt Tresch. Allgemein sei zu bezweifeln, dass der neue Investor sich bewusst sei, worauf er sich eingelassen hat.

Tresch verweist auf die Vereinbarung, welche die Umweltorganisationen mit Samih Sawiris am 9. Januar 2013 unterschrieben haben. Darin sei in Zusammenarbeit mit dem Regierungsrat, gemeinsam mit Andermatt-Sedrun Sport AG, ASA, 5 Umweltverbänden und einem Bergsportverein vereinbart worden, welche Infrastrukturen gebaut werden können und welche nicht. Die darin enthaltenen Skilifte, Anlagen und Restaurationen würden bereits stehen, der Spielraum sei ausgeschöpft.

«Daher frage ich mich schon, wo die 110 Millionen Franken noch investiert werden sollen. Nur Verbesserungen für die Gäste und besserer Service kosten nicht 110 Millionen.»

Wenn der neue Investor nun also sagen würde, die Vereinbarung von 2013 gehe ihn nichts an, hätten die Umweltverbände und Sawiris «ein gröberes Problem», sagt Tresch. Nun erwarte man, dass Sawiris am bereits vereinbarten Infotreffen zu den geplanten Marinas an der Isleten auch offenlege, was in Andermatt geplant sei. «Er soll uns sagen, wie viel Wert die Vereinbarung noch hat.» Auch von der Regierung erwartet Tresch eine klare Haltung. «Diese hat in der Vergangenheit mehrfach bewiesen, dass sie alles macht, um Sawiris den roten Teppich auszulegen. Jetzt wird sich zeigen, ob auch Vail Resort mit Sonderbewilligungen rechnen kann.»

Urner Regierung will an Vereinbarungen festhalten

Justizdirektor Daniel Furrer. Bild: PD

Die Regierung begrüsse die Entwicklung im Skigebiet und sehe die Partnerschaft mit Vail Resort als positiv an, sagt Justizdirektor Daniel Furrer. «Dass Vail Resort Andermatt-Sedrun als erste Destination in Europa ausgesucht hat, zeigt, dass man dort gute Arbeit geleistet hat und der Investor Chancen sieht.» Man sei überzeugt, dass Vail Resort an einer langfristigen, strategischen Investition interessiert sei, von der die ganze Gotthardregion profitieren werde:

«Wir trauen den Investoren zu, dass sie abschätzen können, worauf sie sich einlassen und neben dem Fachwissen auch den finanziellen Schnauf haben.»

Die Regierung erwarte aber auch, dass die bisherigen Vereinbarungen und Abmachungen übernommen werden. Die Pläne von Vail Resort dürften sich soweit bekannt im Rahmen des gültigen Richtplans und der Plangenehmigungsverfahren bewegen. Und wenn man den Investitionsbedarf in die Beschneiung, in die Anlagen am Gemsstock und im Val Val sowie die geplante Verbindung von Göschenen auf den Gütsch bedenke, relativiere sich auch das Investitionsvolumen von 110 Millionen Franken.

