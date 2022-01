Sibylle Krucker soll in Gemeinderat von Andermatt

Andermatt Sibylle Krucker soll in Gemeinderat Die CVP/Mitte und die FDP schlagen die 40-jährige Kauffrau für die Ersatzwahl am 13. Februar vor. 31.01.2022, 18.08 Uhr

Sibylle Krucker. Bild: PD

Die Andermatter Ortsparteien der CVP/Mitte und der FDP schlagen Sibylle Krucker (Bild) für die Wahl eines neuen Mitglieds des Gemeinderats vor, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung heisst. Am 13. Februar kommt es dabei zum zweiten Wahlgang. Krucker ist 40 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren. «Wir haben die letzten 14 Jahre die Welt bereist und sind seit Januar 2020 zurück in der Schweiz, wohnhaft im schönen Andermatt», wird Krucker zitiert.

Sie hat die Ausbildung als Kauffrau EFZ absolviert und in internationalen Firmen gearbeitet. Im Ausland war sie ehrenamtlich in Schulen engagiert und habe sich «vollumfänglich um meine Familie gekümmert». Nun habe sie genug Zeit gehabt, sich in Andermatt einzuleben, und sie sei für eine neue Herausforderung bereit. «Ich möchte mich proaktiv für die Gemeinde einsetzen und meine internationalen Erfahrungen einbringen.» Für sie sei lösungsorientiertes Arbeiten bedeutend und die Themen Mensch und Umwelt im Vordergrund. (lur)