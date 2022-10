Skiarena Andermatt verschiebt Saisonstart am Gemsstock

Andermatt Skiarena verschiebt Saisonstart am Gemsstock Die Temperaturen sind zu hoch, um am 29. Oktober den Gemsstock für die Wintersportgäste zu öffnen. Voraussichtlich wird am 12. November gestartet. 19.10.2022, 16.08 Uhr

Das Skivergnügen am Gemsstock muss noch etwas auf sich warten lassen. Bild: Manuela Jans-Koch (Andermatt, 18.04.2022)

«Die hohen Temperaturen machen einen Saisonstart am Gemsstock am 29. Oktober nicht möglich», heisst es in einer Medienmitteilung der Skiarena Andermatt-Sedrun. Eigentlich hätte dann der Wochenendbetrieb starten sollen. «Da die Wetterprognosen bis Ende Oktober keine grossen Schneefälle versprechen, verschiebt sich der Saisonstart um zwei Wochen und wird auf den 12. November geplant», hält das Unternehmen fest. Es hält sich aber Optionen offen: «Sollte das Wetter umschlagen und den Wochenendbetrieb am Gemsstock bereits ab dem 5. November ermöglichen, würde diese Option von der Skiarena Andermatt-Sedrun ebenfalls geprüft.»