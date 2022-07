Konzerthalle Brahms: Stradivari-Quartett mit Abschlusskonzert

Andermatt Stradivari-Musikerinnen und -Musiker lassen in der Konzerthalle Brahms erklingen Das Stradivari-Quartett spielt am 15. Juli zusammen mit Volker Jacobsen (Viola) und David Pia (Violoncello) in Andermatt. Es ist der Abschluss der Konzertreihe, die sich dem bekannten deutschen Komponisten gewidmet hat. Gleichzeitig ist der Auftrittsort auch eine Premiere für die Musikerinnen und Musiker. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 05.07.2022, 19.32 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Maja Weber ist Cellistin und Initiantin des Stradivari Quartetts. Bild: PD

Kammermusik zu den Menschen bringen, dieses Anliegen verfolgt die Cellistin und Konzertveranstalterin Maja Weber mit weiteren Stradivarimusikerinnen und Musikern seit Jahren. Und in der Zwischenzeit haben sich die Musikerinnen und Musiker ein Stammpublikum erspielt. Dabei steht Jahr für Jahr ein anderer Komponist im Fokus. Diesmal ist es Johannes Brahms. In den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts gehörte er zu den renommiertesten und einflussreichsten Komponisten, Pianisten und Experten. Die Schweiz besuchte er mehrmals.

Maja Weber wird denn auch fast überschwänglich, wenn man sie auf das bevorstehende Konzert in Andermatt anspricht: «Ich freue mich unendlich, mit meinen Stradivari-Musikerinnen und -Musikern erstmals in Andermatt inmitten der Urner Bergwelt aufzutreten.» Brahms hielt sich abwechselnd in der Gegend des Thuner-, Vierwaldstätter- und Zürichsees auf. Zahlreiche Überlieferungen zeugen davon, wie sehr der bekannte Komponist aus Deutschland seine Aufenthalte in seinem südlichen Nachbarland genossen hatte.

Das Stradivari Quartett bespielt am 15. Juli zusammen mit zwei weiteren Musikern die Konzerthalle Andermatt. Bild: PD

Reihe wird in prämierter Konzerthalle abgeschlossen

Teilweise fanden musikalische Veranstaltungen an genau den Orten statt, welche Brahms auf seinen Reisen besucht hatte. Das letzte Konzert der diesjährigen Konzertreihe «Klangwelle Innerschweiz», in welcher sich die Stradivari-Musikerinnen und -Musiker ins Schaffen von Johannes Brahms vertiefen, gibt das Stradivari Quartett zusammen mit Volker Jacobsen (Viola) und David Pia (Violoncello) am Freitag, 15. Juli. Sie bespielen die Konzerthalle Andermatt mit dem Streichsextett in B-Dur, op. 18 und dem Streichsextett in G-Dur, op. 36 von Brahms. Konzertbeginn ist um 19 Uhr. Maja Weber freut sich sehr darauf: «Nach einer grossen Reise durch die Schweiz dürfen wir nun mit Brahms im Gepäck zwei seiner schönsten Werke in der prämierten Andermatt Konzerthalle unserem Urner Publikum präsentieren.»

Die Konzerthalle im Radisson Blu in Andermatt hat erst kürzlich eine internationale Auszeichnung erhalten. Sie wurde von der Jury des Architizer-Wettbewerbs als Gewinnerin der Kategorie Kultursäle/Theater 2022 ausgezeichnet. Bei den Architizer A+Awards handelt es sich um das grösste Award-Programm, das sich auf die Förderung und Beurteilung der besten Architektur des Jahres in verschiedenen Kategorien konzentriert. Und genau diesen Ort haben sich nun die Stradivari-Musikerinnen und -Musiker ausgesucht.

Mit dabei ist: Volker Jacobsen, Viola. Bild: PD

Prélude mit Hörtipps einer Musikjournalistin

Musik-Journalistinnen und -Journalisten führen vorgängig an die Konzerte jeweils ins Programm ein. Dies geschieht durch Interviews mit den Musikerinnen und Musiker, welche oft auch durch live gespielte Werkausschnitte Hörtipps vermitteln. In Andermatt wird Anna Kardos von der «NZZ am Sonntag», um 18.15 Uhr fürs Prélude verantwortlich sein.

David Pia, Violoncello, spielt in Andermatt ebenfalls mit dem Stradivari Quartett. Bild: PD

Nach dem Konzert sind alle zum Apéro eingeladen. Dieser bietet einen guten Rahmen zum ungezwungenen Austausch zwischen Publikum und Musikerinnen und Musiker.

In der Saison 2021/22 fanden insgesamt fünf «Klangwellen- Reihen» statt: Neben der Innerschweiz, auch in den Räumen Zürichsee, Aare, Rhein und in der Ostschweiz. Die insgesamt 22 Konzerte brachten einen breit gefächerten Einblick in das Kammermusikschaffen von Johannes Brahms. Die Besetzungen reichten vom Duo bis hin zum Kammerorchester.

Tickets zu gewinnen Das Stradivari Quartett spielt zusammen mit Volker Jacobsen (Viola) und David Pia (Violoncello) am Freitag, 15. Juli, um 19 Uhr in der Konzerthalle Andermatt das Streichsextett in B-Dur, op. 18 und dem Streichsextett in G-Dur, op. 36 von Brahms. Vorgängig findet um 18.15 Uhr eine Prélude mit der Musikjournalistin Anna Kardos von der «NZZ am Sonntag» statt. Die «Urner Zeitung» verlost 3 mal 2 Tickets für das Konzert. Wer gerne gratis dabei sein möchte, schickt ein Mail an redaktion@urnerzeitung.ch. Bitte notieren Sie Ihre Telefonnummer und Adresse. Einsendeschluss ist Freitag, 8. Juli, 14 Uhr.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen