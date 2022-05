Tickets sind nun erhältlich für das Swiss Alps Classics

Andermatt Tickets sind nun erhältlich für die sechste Ausgabe des Swiss Alps Classics Das Klassik-Festival, das vom 9. bis 12. Juni stattfindet, steht unter dem Motto «Festival der Geige». Der Ticketvorverkauf hat nun begonnen. 05.05.2022, 18.17 Uhr

Der Ticketvorverkauf für das 6. Swiss Alps Classic Festival ist eröffnet. Das «Festival der Geige» findet vom 9. bis 12. Juni statt, schreiben die Veranstalter in einer Mitteilung.

Am 9. Juni treten die Young Artists der Lang Lang International Music Foundation, Elizabeth Zietz und Shuheng Zhang, im Park Hotel Vitznau auf. Am 10. Juni spielt der österreichische Geiger Benjamin Schmid, der bereits zum zweiten Mal beim Festival zu Gast ist. Er präsentiert im The Chedi Andermatt das Programm «Liebesfreud – Ein Abend zu Ehren von Fritz Kreisler» gemeinsam mit der Pianistin Andrea Linsbauer.

Der österreichisch-chinesische Jungstar Ziyu He spielt am 11. Juni in der Konzerthalle Andermatt. Das Abschlusskonzert findet am 12. Juni mit dem Ukrainer Maxim Brilinsky und dem Swiss Alps Chamber Ensemble statt. Eintrittskarten sind exklusiv über das Bürgenstock Resort Lake Lucerne buchbar.

Benjamin Schmid freut sich besonders über das Motto des diesjährigen Festivals: «Als Geiger finde ich ein ‹Violinissimo-Festival› grossartig, weil die Violine die Königin der Instrumente ist! Kein Instrument kann zwei Töne schöner verbinden, und auf keinem Instrument ist mehr Virtuosität möglich», wird er in der Mitteilung zitiert. (cn)

