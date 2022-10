Andermatt Gewinnspiel, kulinarische Dorfführung und Lichtshow: Touristik-Studierende bringen neue Ideen nach Andermatt An einem einwöchigen Seminar sammelten 16 Tourismus-Studentinnen und -studenten Erkenntnisse dazu, wie sich der Tourismusort Andermatt weiterentwickeln lässt. Christian Tschümperlin Jetzt kommentieren 02.10.2022, 11.59 Uhr

16 Studierende der Höheren Fachschule für Tourismus Graubünden setzten sich eine Woche lang mit dem Tourismusort Andermatt auseinander. Bild: PD

Einmal Gast und Ratgeber zugleich sein und dabei Bergluft schnuppern: 16 Studierende der Höheren Fachschule für Tourismus Graubünden blickten am Freitagmorgen, 30. September, auf eine intensive Woche in Andermatt zurück. Auf Einladung der Andermatt Swiss Alps (ASA) hatten sie den Ferienort in Augenschein genommen. Ihre persönlichen Erkenntnisse präsentierten sie vor Vertretern der ASA, Andermatt-Urserntal Tourismus, dem «Radisson Blu Reussen» und der Skiarena. Dabei hinterliessen sie einen guten Eindruck bei den Verantwortlichen.

Mit einem gut eingeübten Rollenspiel zeigten Michèle Kretz, Svenja Menet und Urban Krapf im Konferenzraum des «Radisson Blu Reussen» auf, wie Andermatt den Negativtrend des Fachkräftemangels als Chance nutzen könnte.

Urban Krapf, Michèle Kretz und Svenja Menet (von links) wollen die Verantwortlichen von Andermatt Swiss Alps mit einem Rollenspiel von ihrer Produktidee überzeugen. Bild: Christian Tschümperlin (Andermatt, 30. September 2022)

Michèle Kretz aus Horw verkörperte die Rolle einer Schulleiterin, die von der 23-jährigen Svenja Menet aus Urnäsch dazu gebracht wurde, ihren Lehrerkollegen eine Woche Erholung in Andermatt zu gönnen. So könne die Attraktivität des Berufes gesteigert werden. «Sie können neue Mitarbeitende gewinnen, wenn sich das herumspricht», versprach Menet. In der zweiten Szene nahm eine Lehrerin das Jobangebot bei der Schule an. Die fünf Gruppen setzten sich aus Erst- und Drittklässlern der Höheren Fachschule für Tourismus Graubünden zusammen.

Während einer Woche waren die Studierenden mittendrin, das Programm dicht gedrängt. Dennoch blieb Zeit für Erkundung. «Wir liefen durch Andermatt und arbeiteten zeitweise in einem Kaffee», sagt Michèle Kretz im persönlichen Gespräch nach der Präsentation. Und Urban Krapf fand:

Urban Krapf empfand Andermatt als «mystisch». Bild: Christian Tschümperlin (Andermatt, 30. September 2022)

«Die Landschaft hier ist anders als in den Bündner Bergen. Es ist felsiger und exponierter, diese Woche zog viel Nebel vorbei und machte die Szene irgendwie mystisch.»

ASA gespannt, welche Ideen sich umsetzen lassen

Trends spielten auch eine Rolle bei der Präsentation der zweiten Gruppe zum Gästemagazin «Der Andermatter». Das vor zehn Jahren lancierte Magazin erhielt vor zwei Jahren ein neues Layout. «Dieses Layout kann durchaus mit der Konkurrenz, etwa dem Gästemagazin in St.Moritz, mithalten», versicherte Dominique Schelesen von der zweiten Gruppe. Einen Tipp hatte sie dennoch:

«Integriert doch die lokale Bevölkerung mit einem attraktiven Gewinnspiel vermehrt in die Zeitschrift.»

ASA-Medienverantwortliche Vanessa Kuhn begleitete die zweite Gruppe persönlich und war an der Präsentation anwesend. «Die Partnerschaft mit den Hochschulen ist für uns sehr wertvoll, weil wir von aktuellem Wissen profitieren können. Wir sind sehr gespannt, welche Ideen der Studierenden wir umsetzen können.» Sie bedankte sich für das selbstständige Arbeiten und gab ihrer Hoffnung Ausdruck, den einen oder anderen Studierenden künftig bei ASA als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter kennen zu lernen.

Franziska Bachmann und ihre Teammitglieder Simona Gieriet, Gianna Cagnoni und Lukas Rudolph widmeten sich den Köstlichkeiten in Andermatt und wie diese besser vermarktet werden könnten. «Andermatt ist die letzte Station vor der Überquerung dreier Pässe, darum ist die Auswahl hier gross», analysierte Gianna. Im Zuge ihrer Umfrage musste das Team jedoch feststellen, dass der Genusspass für 95 Franken nicht bei allen Gastronomen gut ankommt. «Pro Gutschein, so die Meinung vieler, erhalten sie zu wenig Umsatz», erklärte sie. Dies gelte es anzugehen. Als Produktideen schlug ihre Gruppe unter anderem eine digitale kulinarische Dorfführung vor. Ob auch die Andermatterinnen und Andermatter daran interessiert wären?

Ist Andermatt das neue St.Moritz?

Eine grosse Vision hatte Flamur Selmani vor Augen, als er über die weitgehend leere Allee zwischen Bahnhof und «Radisson Blu Reussen» zu sprechen kam. Diese solle zu einer Begegnungszone aufdatiert werden, welche die Trennung zwischen dem alten und dem neuen Dorfteil auflöst. Doch damit nicht genug: «Ein Spiegellabyrinth für Gross und Klein und ein riesiges Windspiel sollen die Piazza Gottardo zieren.» Für die Hausfassaden der Piazza Gottardo schlug er auch eine Lichtshow in der Weihnachtszeit mit Livemusik vor. «Zurück in Samedan wollen wir die Vorschläge weiter ausarbeiten», kündigte er an.

Dozentin Franziska Preisig sagt, weshalb der Vergleich zwischen Andermatt und St.Moritz hinkt. Bild: Christian Tschümperlin (Andermatt, 30. September 2022)

Unter den Studierenden fiel häufig der Vergleich zwischen Andermatt und St.Moritz. «Den Unterschied machen 150 Jahre», erklärte die begleitende Dozentin Franziska Preisig. Sie sagte:

«Der Ort muss seinen Charakter noch entwickeln. Indem man in Andermatt Geschichten erlebt. Dies geschieht meistens im Nachtleben.»

