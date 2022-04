Trachtengruppe Andermatt freut sich auf kommende Anlässe

Andermatt Trachtengruppe freut sich auf kommende Anlässe Frieda Steffen ist neues Ehrenmitglied. Der aktuelle Vorstand bleibt für weitere zwei Jahre im Amt. 11.04.2022, 18.34 Uhr

Zwar gab auch im vergangenen Vereinsjahr vor allem Corona den Takt vor. Nichtsdestotrotz konnte Präsidentin Yvonne Zigerlig an der GV der Trachtengruppe Andermatt auf ein doch wieder aktiveres Vereinsjahr zurückblicken. Als Ehrendamen an der Eröffnung des Infozentrums in Göschenen war die grüne Urschner Sonntagstracht zu sehen, und die Gruppe war zu kleineren und grösseren Festen von Mitgliedern und Freunden der Gruppe eingeladen, sofern es Corona zugelassen hatte. Und zuletzt nahmen im März drei Mitglieder am Schweizerischen Trachtenskirennen in Frutigen teil.

In den nächsten Monaten kann die Urschner Trachtengruppe denn auch wieder mit Zuversicht planen, bereits sind einige Anlässe fix: So werden die Trachten aus Andermatt am Zürcher Sechseläuten am 25. April zu sehen sein, ebenso wie an der Talgemeinde in Hospental im Mai. Am Grossanlass, dem Zentralschweizerischen Jodlerfest vom 17. bis 19. Juni, werden die Mitglieder der Trachtengruppe Andermatt während des ganzen Wochenendes im Einsatz stehen. Weitere Aktivitäten wie eine Vereinsreise oder ein Gesangskurs für alle sollen das Vereinsjahr abrunden.

Gruppe Andermatt zählt 27 Mitglieder

Die Trachtengruppe erfreut sich seit einiger Zeit immer wieder an Zuwachs. Auch in diesem Jahr konnte ein Neumitglied im Verein begrüsst werden: Silvia Fäh-Zwyssig durfte zur Freude aller als Passivmitglied in der Gruppe aufgenommen werden. Somit zählt die Trachtengruppe neu 27 Aktiv- und Passivmitglieder. Innerhalb des Vorstandes hat sich nichts geändert, Kassierin Petra Zillig, Beisitzerin Janine Jordan sowie Beisitzerin Stefanie Baumann wurden einstimmig für zwei weitere Jahre bestätigt, ebenso wie die beiden Revisoren Hansruedi Isenschmid und Linda Russi.

Der Vorstand der Trachtengruppe Andermatt (von links): Janine Jordan, Petra Zillig, Stefanie Baumann, Martina Tresch-Regli und Yvonne Zigerlig. Bild: PD

Dann folgte der Höhepunkt der diesjährigen Versammlung: Frieda Steffen wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Sie ist seit 33 Jahren Mitglied und hat sich seit jeher mit Herzblut für die Trachtengruppe Andermatt engagiert, zuletzt bei der umfänglichen Überarbeitung der Vereinsstatuten. Sichtlich gerührt und voller Dankbarkeit nahm das frischgebackene Ehrenmitglied ein Geschenk vom Vorstand entgegen. Dieser bedankte sich wiederum für ihren Einsatz zum Wohle der Trachtengruppe. (pd/lur)

Präsidentin Yvonne Zigerlig (links) und Kassierin Petra Zillig gratulieren dem neuen Ehrenmitglied Frieda Steffen (Mitte) und überreichen ihr ein Geschenk. Bild: PD