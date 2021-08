Andermatt Unbekannte stehlen Kunstskulptur – nun sucht die Polizei Zeugen Eine unbekannte Täterschaft hat Anfang Woche an der Gotthardstrasse einen Diebstahl begangen. Es gibt keine Hinweise zur Tat oder dem Verbleib der gestohlenen Skulptur. 19.08.2021, 15.02 Uhr

Dieses Kunstwerk wurde in Andermatt entwendet. Bild: PD

Zwischen Montagabend und Mittwochmorgen hat eine unbekannte Täterschaft an der Gotthardstrasse 87 («Art 87») in Andermatt eine Kunstskulptur entwendet, wie die Urner Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Die Täterschaft habe die Schrauben am Sockel gelöst und so das Kunstwerk gestohlen. Bislang bestehen keine Hinweise zur Täterschaft und zum Verbleib der Skulptur. Das entwendete Kunstwerk ist rund 2 mal 0,8 Meter gross und aus Acrylglas.