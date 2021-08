Vermigelhütte in Andermatt hat nach sechs Wochen wieder Strom

Andermatt Unfreiwilliger Zeitsprung in die stromlose Vergangenheit auf der SAC Hütte Ohne Dusche oder Internet mussten die Betreiber der Vermigelhütte auskommen. Durch die Arbeit erfahrener Spezialisten sind die Annehmlichkeiten aus dem 21. Jahrhundert wieder zurück. Tommy Dätwyler 20.08.2021, 17.00 Uhr

25 Meter unter Tag reparierten die Experten das Kabel. Bild: Tommy Dätwyler

Die Stromversorgung der Zofinger SAC-Hütte hoch über Andermatt funktioniert nach fast zwei Monaten wieder. Nach rund drei Wochen Vorbereitungszeit haben diese Woche über ein Dutzend Fachleute 25 Meter unter Tag das unterirdische 16'000-Volt-Kabel repariert. Es wurde bei einem Unwetter vor rund sechs Wochen von immensen Wassermassen aus der Verankerung gerissen und beschädigt. Der Kurzschluss hat die Stromversorgung der Vermigelhütte SAC für sechs Wochen gekappt.

«10’000 Liter Wasser pro Sekunde waren für die vor vier Jahren in einem Wasserstollen der SBB zwischen dem Urner Unteralptal und dem Ritomsee im Tessin verlegte Mittelspannungskabel zu viel, die Anlage war für Hochwasser mit Durchfluss-Spitzen von maximal 4000 Liter pro Sekunde ausgelegt», erklärt ein müder Projektleiter Ernst Stalder. Der pensionierte Stromfachmann aus den Reihen des SAC Zofingen hat unter Zeitdruck die schwierigen Reparaturarbeiten geplant und koordiniert. Entsprechend froh ist er über die geglückte Reparatur. Sein Fazit: «Mit Sicherheit nicht noch einmal.»

Nicht jedermanns Sache: Hängend arbeiten und nass werden. Bild: Tommy Dätwyler

Keine Dusche, kein Internet: Nun ist die unfreiwillige Zeitreise vorüber

Die Auswirkungen auf das Leben auf der Vermigelhütte waren für Gäste und Hüttenwart-Crews deutlich spürbar: Eingeschränkte Stromversorgung durch einen Dieselgenerator, keine Dusche für die Hüttengäste, kein Internet (auch das Glasfaserkabel wurde durch die Naturgewalt gekappt) und nostalgischer Wechsel aufs Kochen mit Holz und Gas, Kerzenlicht in der Nacht auf Toilette und im Gang. «So, wie wir es früher erlebt und überlebt haben», schmunzelt Franz Blum, Mitglied der SAC-Hüttenkommission. Aber natürlich sind alle froh, ist die unfreiwillige Zeitreise nun vorbei.

Zuhinterst im Unteralptal: 25 Meter tief, im Untergrund unter dieser Wasserfassung der Unteralpreuss musste das 16'000-Volt-Kabel geflickt werden. Bild: Tommy Dätwyler

Dafür, dass tagsüber hinter dem Haus kein Dieselgenerator mehr brummt, die Dusche wieder warmes Wasser spendet und nicht mehr im Holzkeller Brot gebacken werden muss, dafür haben Spezialisten während einer Woche im feuchten und dunklen Wasserstollen kräftig in die Hände gespuckt. Fachleute der SBB, ausgewiesene Spezialisten der Elektrizitätswerke Urseren und Altdorf, Industriekletterer und Bergführer sowie vier erfahrene SAC-ler haben rund 120 Meter der insgesamt fast 10 Kilometer langen Mittelspannungsleitung ersetzt und in den dunklen, senkrechten Stollen neu verlegt und in Schutzrohren und Kabelkanälen verankert.

«Wir danken herzlich und freuen uns» strahlt Hüttenwart Thomas Stadelmann, der während seiner «Hütten-Frondienst-Woche» als letzter «Hausherr» auf das Notstromaggregat zurückgreifen musste. Eine gute Erfahrung – genauso wie die Einsicht, dass die Hüttengäste sehr verständnisvoll und teilweise sogar erfreut auf die besonderen Umstände reagiert haben. Flexibilität und Improvisationstalent sind und bleiben in den Bergen ein gefragtes Gut. Die Vermigelhütte des SAC Zofingen hoch über Andermatt ist die erste Unterkunft auf dem beliebten Weitwanderweg «Vier-Quellen-Weg» und erfreut sich seit Jahren steigender Beliebtheit.