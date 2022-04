Bildband Bergseensucht Edition Uri von Bettina Mattia erschienen

Andermatt Wahlwalliserin lässt sich von den Urner Bergseen verzaubern Bettina Mattia hat in einem neuen Bildband die Schönheiten von 48 Bergseen im Kanton Uri eingefangen. Mit ihrem Mobiltelefon hat sie auf ihren Touren erstaunliche Bilder gemacht. Markus Zwyssig 10.04.2022, 17.06 Uhr

Bettina Mattia, Fotografin und Autorin, zusammen mit Michael Zurwerra, Rektor der Fernfachhochschule Schweiz und Präsident des Vereins Bergseen. Bild: Markus Zwyssig (Andermatt, 8. April 2022)

«Was wären die Urner Berge ohne die funkelnden Bergseen?», fragt Bettina Mattia in ihrem neuen Buch «Bergseensucht – Edition Uri». Was diese für sie bedeuten, ist klar: «Die Bergseen, welche wie Rohdiamanten in der Landschaft liegen, haben mich verzaubert.»

Sie hat für ihre beiden Bildbände «Bergseensucht» keine Mühen gescheut. Denn die Wege zu ihren Zielen der Bergwelt waren meist steil. Und das Erstaunliche dabei: Die grossformatigen Bilder im neuen Buch sind alle spontan mit ihrem Mobiltelefon entstanden – Momentaufnahmen bei prächtigem Sonnenschein, aber auch an stürmischen Tagen. Nach dem ersten Bildband, in dem sie 67 Bergseen im Wallis vorgestellt hat, ist die Reihe nun am Kanton Uri. 48 Bergseen stellt sie vor. Die Reise im Buch führt vom Alplersee in Sisikon bis zum Witenwasserengletschersee in Realp.

Bergseen ziehen sie in ihren Bann

Der oft strenge Aufstieg zu ihren Zielen lohnte sich. Sie schwärmt von dem, was sie dabei alles gesehen hat: «Atemberaubendes Panorama, ungeschliffene Kargheit, dann wieder die Sanftheit blühender Bergwiesen.» Und wenn man sie reden hört wie an der Vernissage im Mammut-Store von Imholz Sport an der Piazza Gottardo in Andermatt wird klar: Bettina Mattia liebt die Berge und ganz besonders die Bergseen. «Immer wieder ziehen mich die Bergseen mit ihrem Farbenspiel und den wechselnden Stimmungen in ihren Bann und verleiten mich zu so mancher stillen Träumerei», sagt sie.

Sie war Helikopter-Berufspilotin und leidenschaftliche Gleitschirmfliegerin. Seit zwei Jahrzehnten ist sie im Marketing tätig und arbeitet als Leiterin des Qualitätsmanagements bei der Fernfachhochschule Schweiz. Ursprünglich aus der Pfalz in Deutschland stammend, wurde das Wallis in den vergangenen 30 Jahren zu ihrer Wahlheimat. Die 54-jährige Bettina Mattia wohnt in Glis.

Oskar Epp begleitete sie als technischer Berater

Ein für die Schweiz im Ausland tätiger Walliser, der ihre Bilder der Bergseen auf den sozialen Medien verfolgt hat, gab ihr auf Twitter den Namen Bergseefee. Und seither wurde sie einfach zur Bergseefee, hat in den vergangenen fünf Jahren zahlreiche Bergseen der Kantone Wallis und Uri erwandert, entdeckt und lieben gelernt. «Sie sucht die Bergseen, rennt ihnen nach», sagte Michael Zurwerra, Rektor der Fernfachhochschule Schweiz und Präsident des Vereins Bergseen, in seiner Laudatio. Und er gibt sich überzeugt: «Die Ruhe, die sie dort findet, führt zu dieser Sehnsucht nach Bergseen, nach ursprünglicher Natur.»

Bei den Touren durfte sie auf Oskar Epp als technischen Berater zählen. Der 77-jährige Urner alt Regierungsrat begleitete sie und war wo nötig auch mit Seil und Steigzeug zur Stelle. So war für Bettina Mattia im vergangenen Jahr buchstäblich jede freie Minute gefüllt mit Entdeckungstouren zu Bergseen im Kanton Uri.

Bettina Mattia stellt ihr Buch «Bergseensucht – Edition Uri» vor. Bild: Markus Zwyssig (Andermatt, 8. April 2022)

Und nun zeigt sie allen, die Lust bekommen haben, die Bergseen selber zu entdecken, wo’s langgeht: Wer im Buch den zu jedem Bergsee integrierten QR-Code abfotografiert, erhält obendrauf noch alle wichtigen Infos zu den Wanderwegen und Zugang mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Perfekt zum Planen der nächsten Wanderung. Zu verschiedenen Seen gibt es noch Geheimtipps obendrauf.

Die Stimmung, die sie erlebt hat, sind nicht nur in Bildern, sondern auch in kurzen Texten beschrieben. Anzusprechen erhofft sie mit ihrer «Bergseensucht – Edition Uri» ein breites Publikum und auch Wanderfreunde von weiter weg, die den Kanton Uri besuchen. Darum sind im Buch die Texte nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch wiedergegeben.

Hinweis: Der neue Bildband «Bergseensucht – Edition Uri» ist im Buchhandel und bei der Bido AG in Altdorf für 48 Franken erhältlich.