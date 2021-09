Trotz Klimawandel: Gletscher in Andermatt wächst punktuell

Andermatt Wettlauf gegen die Zeit: Mit Vlies und Pistenbullys den Gletscher retten Bild: Anian Heierli (Andermatt, 8. September 2021) Punktuell wächst er wieder, der Gurschenfirn am Gemsstock. Seit 2004 wird der Gletscher jeden Sommer in weisses Vlies gehüllt, um das ewige Eis vor der Sonne zu schützen. Zusätzlich legen Spezialisten mittlerweile auch vor Ort Schneedepots an. Dank diesem sogenannten «Snowfarming» startet die Saison fast immer pünktlich. Anian Heierli 0 Kommentare 08.09.2021, 17.55 Uhr Drucken Teilen

Bei der Mittelstation Gurschen sind die Wiesen grün und die Temperaturen sommerlich warm. Es ist kaum vorstellbar, dass hier bereits Ende Oktober Skifahrer den Berg runter sausen. Doch genau dieses Ziel verfolgt Dani Meyer, Pistenchef und technischer Leiter bei der Skiarena in Andermatt. Er ist zuversichtlich und sagt: «Letztes Jahr konnten wir die Saison auch schon Ende Oktober starten.»

50 Stunden Arbeit pro Schneedepot



Weshalb dem so ist, erklärt er vor Ort selbst. «Snowfarming» heisst das Zauberwort. Bereits im Führjahr legten er und sein Team im ganzen Skigebiet 10 Schneedepots an. Mit Pistenfahrzeugen häuften sie die weissen Massen zu richtigen Hügeln auf. «Pro Depot haben wir gut 50 Arbeitsstunden», so Meyer. Den Sommer über werden die «Lager» mit Vlies abgedeckt, je nach Standort mit einer doppelten Schicht. So werden sie zumindest teilweise vor dem Schmelzen bewahrt. Denn rund 20 Prozent des aufgehäuften Schnees verschwinden wegen der Sonne und dem Föhn. Nicht immer sind die Depots am schattigsten Standort positioniert. Teilweise liegen sie sogar auf erhöhten Stellen. Aus gutem Grund: So kann der Schnee im Herbst effizienter verteilt werden.

Dani Meyer ist für das «Snowfarming» verantwortlich. Er rechnet fest damit, dass die Wintersaison am Gemsstock pünktlich startet. Bild: Anian Heierli (Andermatt, 8. September 2021)

Doch dazu ist es noch zu warm. Erst vor Saisonbeginn machen die Arbeiter mit dem Schnee schmale Bahnen. Auf der Piste ausgebreitet wird er dann wenige Tage, bevor die Lifte laufen und die ersten Wintersportler kommen. Meyer dazu:

«Sonst laufen wir Gefahr, dass uns alles wieder wegschmilzt.»

Die Zahlen beeindrucken. Das Volumen der gesamten Depots beträgt rund 200'000 Kubikmeter. Zum Vergleich: Ein durchschnittlicher Laster lädt rund 35 Kubikmeter. Die Schneedepots entsprechen also 5714 LKW-Ladungen. Das klingt nach einer Menge Arbeit und hohen Kosten. Doch «Snowfarming» ist ökologischer und günstiger, als wenn man die ganze Piste mit Kunstschnee zuspritzt. Denn wenn Schnee technisch produziert werden muss, braucht es Wasser und Strom. Zudem ist man weniger abhängig vom Wetter und der Temperatur. Deshalb blickt Meyer auch gelassen Richtung Wintersaison. Hinzu kommt noch: Die Andermattner sind erfahren. Bereits 2016 wurde mit «Snowfarming» begonnen.

Auf fast 3000 Meter Höhe wird der Gletscher jeden Sommer abgedeckt. Dafür wächst er punktuell wieder. Bild: Anian Heierli (Andermatt, 8. September 2021)

Etwas weniger gelassen geht es weiter oben am Berg zu und her. Rund 10 Arbeiter decken den Gletscher am Gemsstock auf fast 3000 Metern Höhe ab. Eine heikle Arbeit. Das Wetter ist wechselhaft und das Eis glatt. Fehltritte werden nicht verziehen. Deshalb tragen die Spezialisten auch Steigeisen an den Schuhen und bewegen sich mit Bedacht. Zusammen rollen sie die weissen Vliesbahnen auf. Diese deckten den Sommer über den Gletscher zu, damit dieser nicht schmilz. In den vergangenen Jahren gelang es sogar, den Gletscher wieder aufzubauen. Dani Meyer:

«Ja, man kann sagen, dass der Gletscher punktuell wächst.»

Insgesamt werden am Gemsstock-Gurschenfirn 11'200 Quadratmeter zugedeckt. Die Vliesbahnen sind 4 bis 5 Meter breit und 70 Meter lang. Noch ist es über dem Gefrierpunkt. Hätte man mit dem Abdecken also nicht noch etwas warten sollen? «Nein», erklärt Meyer. «Wenn Schnee fällt, wird es extrem mühsam das Vlies aufzurollen.» Wie lange man warten soll, sei jedes Jahr eine Herausforderung. Dieses Jahr ist die Situation vor Ort besonders erfreulich. Im vergangenen Winter schneite es grosse Mengen und im Sommer zeigte sich die Sonne nur wenig – ideale Bedingungen für den Gletscher.

Die Männer arbeiten mit Bedacht. Das Wetter auf dem Gipfel ist wechselhaft und der Gletscher eisglatt. Bild: Anian Heierli (Andermatt, 8. September 2021)

Auch hier hat man Erfahrung. 2004 war der Gurschenfirn am Gemsstock der erste mit Textil abgedeckte Gletscher der Schweiz. «2003 war ein Hitzesommer», erinnert sich Meyer. Darunter habe der Schnee extrem gelitten. Das direkte Abfahren mit den Ski an der Bergstation wurde deshalb zum Problem. Heute ist dem längst nicht mehr so. Die Arbeit vor Ort zahlt sich aus. Auch wenn diese intensiv ist und gemäss Schneekönig Meyer das ganze Jahr über dauert.

Fakt ist: Der Gletscherschwund lässt sich durchs Abdecken nicht beliebig verhindern. Die Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) schreibt dazu in einem Bericht vom März 2021: «Lokale Abdeckungen können zwar durchaus effizient und profitabel sein, doch eine Anwendung im grösseren Massstab, also die vollständige Rettung von ganzen Alpengletschern, dürfte weder realisierbar noch bezahlbar sein.» Das WSL schätzt, dass es jährlich mehr als eine Milliarde Franken kosten würde, um alle Schweizer Gletscher abzudecken.

Nichtsdestotrotz spricht der Erfolg in Andermatt für sich. Auch dank der harten Arbeit von Dani Meyer und seinem Team.