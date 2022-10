Suworow-Denkmal: Installiert Russland Kameras in Andermatt?

Andermatt Will Russland Kameras beim Suworow-Denkmal installieren? Gemeinderat hat keine Kenntnis Auf einer russischen Website wird angekündigt, dass in der Schöllenen noch in diesem Jahr Kameras zum Schutz des Suworow-Denkmals angebracht werden sollen. Rechtlich sei das Thema heikel, meint der Andermatter Gemeindepräsident Peter Baumann. Manuel Kaufmann Jetzt kommentieren 25.10.2022, 05.00 Uhr

Ende September sorgte die Gemeinde Andermatt schweizweit für Schlagzeilen. Grund war die Durchführung der jährlichen Gedenkzeremonie beim Suworow-Denkmal in der Schöllenen-Schlucht. Das Denkmal und die Zeremonie erinnern an den russischen General Alexander Suworow und seine Soldaten, die 1799 in diesem Gebiet gegen die französischen Soldaten kämpften.