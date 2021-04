Andermatt Terrassenstreit und Schliessung an Weihnachten: Der Urner Wintertourismus litt unter Covid-Restriktionen Der Streit um die Terrassen oder der Unterbruch der Skisaison über Weihnachten: Wegen des Faktors Corona zieht Andermatt Swiss Alps eine durchmischte Bilanz zur vergangenen Wintersaison. Christian Tschümperlin 28.04.2021, 15.30 Uhr

Vor zwei Wochen wurden die Urner Skigebiete aufgrund der angespannten Covid-Lage vorzeitig geschlossen. Anders als im Unterland wären die Lifte am Gemsstock noch bis am 25. April gelaufen. Stefan Kern, Mediensprecher von Andermatt Swiss Alps, bedauert die vorzeitige Schliessung: Dies habe die Lage zum Saisonschluss erneut akzentuiert. «Zumal der Gemsstock ausserordentlich gute Schneebedingungen aufwies beziehungsweise noch immer aufweist», sagt er. «Andere Skigebiete wie das Schilthorn, Diavolezza oder der Titlis konnten aufgrund der hervorragenden Pistenverhältnisse die Wintersaison sogar verlängern.»

Coronamassnahmen drücken auf die Erfolgsrechnung

Kern zieht für Andermatt eine ernüchternde Bilanz der vergangenen Saison: «Die Restriktionen aufgrund der Covid-Verordnungen haben zum einen zu massiven Investitionen und operativen Mehraufwänden geführt, zum anderen sanken die Verkehrserträge und Umsätze in der Gastronomie um 30 bis 60 Prozent, was sich in der Erfolgsrechnung niederschlägt.» Die Schliessung über Weihnachten fiel zudem in die Hochsaison und hatte einen signifikanten Einfluss auf die Ersteintritte und die Umsätze.

In schlechter Erinnerung blieb Kern auch der Terrassenstreit mit dem Bund: «Phasenweise durfte es ja auch keine Sitzmöglichkeiten geben, selbst unter Einhaltung der sorgfältig gestalteten Sicherheitskonzepte. Man konnte nicht mehr von Gastronomie sprechen, es war bestenfalls Verpflegung.» Die Zusammenarbeit mit der Urner Regierung sei aber durchwegs konstruktiv gewesen. «Wir standen in ständigem Austausch.»

Die Off-Piste zum Gemsstock war dieses Jahr leerer als auch schon. Bild: PD

Die Ski-Arena habe alles daran gesetzt, trotz den Massnahmen den Gästen ein tolles Erlebnis zu bieten. Zu den getroffenen Massnahmen zählen: Vergrösserung der Terrassen, Reservationsmöglichkeiten zur Regulierung des Gästeflusses, Investitionen in digitale Lösungen, um die Wartezeiten zu verkürzen und Menschenansammlungen zu vermeiden.

Urlaub: Schweizer dürften weiterhin auf die Schweiz setzen

Für den kommenden Sommer geht Kern davon aus, dass weiterhin viele Schweizerinnen und Schweizer ihren Urlaub in der Schweiz verbringen. «Obschon vermutlich die Reisetätigkeit ins Ausland gegenüber dem Vorjahr eher zunehmen werden.»

Das Gästekartenangebot mit Andermatt-Urserntal-Tourismus und Sedrun-Disentis-Tourismus soll aufrechterhalten werden. Ab 4. Juli sind die Gondelbahnen Gütsch-Express in Andermatt, der Schneehüenerstock-Express auf dem Oberalppass sowie die Luftseilbahnen Caischavedra & Cuolm da Vi in Sedrun/Disentis geöffnet. «Zudem werden wir am Gütsch-Nätschen ein neues Angebot mit Mountaincart schaffen.» Bei diesem neuartigen Sportgerät handelt es sich um dreirädrige Gokarts mit breiten Reifen, mit denen man den Hang herunterdonnern kann.

Covid hat zahlreichen Skigebieten der Zentralschweiz die Bilanz verhagelt. Die Umsatzzahlen der Bergbahnen gingen um durchschnittlich 30 Prozent zurück, wie Seilbahnen Schweiz bereits Mitte März mitgeteilt hatte. Einzig das Urner Unterland konnte der Krise ein Stück weit trotzen (unsere Zeitung berichtete). Verschiedene Skigebiete wie die Eggberge oder Biel-Kinzig erklärten sich dies mit den allgemein guten Wintersportverhältnissen, die durch das Wetter nur über Weihnachten getrübt worden waren.