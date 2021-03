Andermatt Zwei Freerider sterben in Lawine Eine Gruppe aus Frankreich hat am Dienstag ein Schneebrett ausgelöst, als sie sich am Gemsstock auf eine Abfahrt begab. Zwei von ihnen wurden davon begraben. 23.03.2021, 18.52 Uhr

(lur)

Kurz vor dem Mittag hat die Kantonspolizei Uri am Dienstag die Meldung zu einem Lawinenniedergang im Bereich Steintäler im Unteralptal in Andermatt erhalten, wie sie mitteilt. Eine vierköpfige Gruppe Freerider aus Frankreich befand sich auf der Abfahrt vom Gemsstock. Plötzlich löste sich dabei aus noch ungeklärten Gründen ein Schneebrett. In der Folge rutschten drei Personen mit der Lawine den Hang hinunter. Eine Person wurde dabei leicht verletzt und wurde durch die Rega ins Kantonsspital Uri geflogen. Die zwei anderen Personen wurden komplett verschüttet. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Bereits am Freitag hatte ein Freerider im Bereich Gemsstock eine Lawine ausgelöst.

Im Einsatz stand die Rettungsstation Andermatt-Göschenen, die SOS-Station Gemsstock, zwei Lawinensuchhunde der ARZ, Swiss Helicopter, die Rega, die Care Teams aus Nidwalden und Uri, ein lokales Bestattungsunternehmen, der Urner Kantonsarzt, die Staatsanwaltschaft sowie die Kantonspolizei Uri.