PH: Urnerinnen schrieben zwei von drei besten Abschlussarbeiten

Urnerinnen schrieben zwei von den drei besten Abschlussarbeiten der PH Schwyz Svenja Fussen und Gina Zopp haben die Pädagogische Hochschule in Schwyz absolviert. Ihr wohl grösster Studienerfolg ist dabei die Auszeichnung, eine der drei besten Abschlussarbeiten eingereicht zu haben. 08.07.2022

Wie jedes Jahr wählte die Expertenkommission der Pädagogischen Hochschule Schwyz (PHSZ) auch heuer die drei besten Abschlussarbeiten des abgehenden Jahrgangs aus. Mit dabei sind unter anderem die Arbeiten zweier Urnerinnen.

Die Arbeiten von Jonas Hunziker, Gina Zopp, Svenja Fussen und Rahel Fässler (von links) wurden als die drei besten des abgehenden Jahrgangs der Pädagogischen Hochschule Schwyz bewertet. Bild: PD

Eine davon ist jene von Svenja Fussen. Die 27-Jährige befasste sich in ihrer Arbeit mit dem aktuellen Wissensstand von Lehrpersonen zu Flüchtlingskindern, deren Verhaltensweisen bei Traumata und Handlungsmöglichkeiten der Lehrpersonen. Sie bewege sich damit in einem «hoch aktuellen Kontext», wie die PHSZ in einer Mitteilung schreibt.

Die Schattdorferin hat bei der theoretischen Auseinandersetzung mit dem Thema festgestellt, dass dazu bisher nur wenige Forschungsergebnisse vorliegen, heisst es in der Mitteilung weiter. Nach mehreren wissenschaftlichen Interviews mit Lehrpersonen von der Kindergarten- bis zur 6. Primarstufe stufte Fussen die Antworten anhand einer Kodierregel in drei Kategorien ein. Ihr Ergebnis: Die Lehrpersonen haben einen mittleren bis hohen Wissensstand in der Thematik. Allerdings hätten die Befragten teilweise den Zusammenhang zwischen Traumata und deren Symptomen sowie möglichen Verhaltens- und Handlungsweisen nicht bilden können. Hier sehe Fussen Handlungsbedarf: «Erst die Verknüpfung von Wissen zu Handlungsmöglichkeiten mit theoretischem Wissen ermöglicht einen konstruktiven Umgang mit den betroffenen Kindern.»

Zusammenarbeit zwischen Schulen und externen Partnern sei Zukunft

Ebenfalls ausgezeichnet wurde die Arbeit der Andermatterin Gina Zopp und Jonas Hunziker aus Interlaken. Die beiden Absolventen «verliessen» das Schulzimmer und wagten in ihrer gemeinsamen Abschlussarbeit den wortwörtlichen Sprung in die Wirtschaft, so die Mitteilung. «Sprung» deshalb, weil sie erörterten, welches Potenzial eine Kooperation zwischen einer privatwirtschaftlich geführten Trampolinhalle mit der benachbarten Volksschule hat.

Im theoretischen Teil untersuchten sie die Auswirkungen des Sportes auf Kinder und Jugendliche: «Trampolinspringen fördert nachweislich koordinative Fähigkeiten, stärkt das Selbstbewusstsein sowie die Konzentration und löst positive Emotionen aus», schreiben die Autorin und der Autor. Basierend auf den Antworten von geführten Einzelinterviews stellten Zopp und Hunziker Hypothesen über Bedingungen und Interessen der beteiligten Parteien auf, damit das Projekt gelingt.

Ebenso zeigten sie Chancen und Herausforderungen auf. In ihrer Arbeit kommen die 22- und der 28-Jährige zum Schluss, dass eine Kooperation angesichts der positiven Effekte und der im Lehrplan 21 geforderten Kompetenzen gerechtfertigt ist, wobei die finanziellen Ressourcen gegeben sein müssen. Eine vermehrte Zusammenarbeit mit ausserschulischen Partnern gehört für Zopp und Hunziker in der Volksschule der Zukunft dazu, so die Mitteilung.

Spielerische Übungen sollen Sprachverständnis fördern

Als weitere Gewinnerin geht die Arbeit der Schwyzerin Rahel Fässler hervor. Die 22-Jährige beschäftigte sich in ihrer Arbeit mit der Förderung der Sprachkompetenz bei mehrsprachigen Kindergartenkindern. «Sprache ist ein wichtiges Kommunikationsmittel und Grundlage für eine erfolgreiche Integration», so die Absolventin.

Fässler untersuchte in einem Kindergarten das Sprachniveau bei Kindern mit Migrationshintergrund und wie diese die deutsche Lautsprache anwenden. Darauf basierend entwickelte sie eine Unterrichtseinheit zur spielerischen Sprachförderung, die sie in ihrem Langzeitpraktikum erprobte. Die anschliessenden Tests zeigen, dass sich das Sprachverständnis verbessert hatte und die Kinder mehr Aufgaben korrekt und schneller lösen konnten. Mit Geschichtenerzählen oder kurzen regelmässigen Übungen könne der Kindergarten den Spracherwerb und damit die Integration des Kindes unterstützen, so eines ihrer Fazits. (pd/KG)