Andy Murer übernimmt beim Schwingklub Flüelen Christian Arnold übergab nach acht Jahren das Präsidium ab. Zudem wurden an der Generalversammlung sieben Mitglieder speziell geehrt. 16.01.2022, 17.55 Uhr

Präsident Christian Arnold blickte an der Generalversammlung des Schwingklubs Flüelen in seinem Jahresbericht auf die Höhepunkte des vergangenen Jahres zurück. Ein besonderes Highlight waren die Feierlichkeiten Ende Oktober zum 100-Jahr-Jubiläum des Schwingklubs in Sisikon. Zudem konnte Andy Murer am Schwyzer Kantonalen Schwingfest in Schachen den Kranz gewinnen. Es war für den Oberstufenlehrer bereits der 15. Kranz. Fabian Bissig gewann hingegen am Schwyzer Kantonalen Schwingfest in Ibach seinen allerersten und langersehnten Kranz. Bei den Jungschwinger sorgen Lukas Ziegler, Valentin Arnold, Markus Ziegler, Mauro Bucheli und David Arnold für regelmässige Auszeichnungen.

Andy Murer übernimmt das Präsidium von Christian Arnold (rechts). Bild: PD

Das vergangene Jahr war geprägt von der Coronapandemie. Trainings und Wettkämpfe konnten teilweise nicht und dann wieder nur unter bestimmten Einschränkungen durchgeführt werden. Für viele Jung- und Aktivschwinger waren die vergangenen beiden Jahre mit den immer sich wieder ändernden Bedingungen und Coronamassnahmen relativ frustrierend.

Ein Vorstandssitz ist noch vakant

Auf der Traktandenliste der Generalversammlung Anfang Januar im Restaurant Linde in Flüelen standen als Haupttraktandum Wahlen. Präsident Christian Arnold gab nach insgesamt acht Jahren als Präsident seinen Rücktritt bekannt. Er wird nun ersetzt von Andy Murer, der einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt worden ist. Der Vorstand setzt sich nun wie folgt zusammen: Präsident Andy Murer, Vizepräsident Guido Murer, technischer Leiter Michi Briker, Leiter Jungschwingen Hannes Briker, Kassierin Katja Kempf und UKSV-Vertreter Simon Stadler. Das Amt des Beisitzers ist derzeit vakant. Ebenfalls wiedergewählt wurde die Revisorin Irene Ziegler und der Kampfrichter Stefan Briker.

Die drei neuen Freimitglieder Josef Hauser, Damian «Knüsi» Walker und Roland Anhorn. (von links). Bild: PD

An der Generalversammlung wurden vier Personen als Ehrenmitglieder geehrt – allen voran Christian Arnold. Der Flüeler war insgesamt 18 Jahre lang im Vorstand aktiv. Während dieser Zeit amtete er als technischer Leiter, später als Jungschwingerleiter und zuletzt seit 2014 als Präsident. Während dieser Zeit engagierte er sich speziell vor allem im Nachwuchsbereich und war für den Klub die tragende Stütze der vergangenen Jahre. Zudem engagierte er sich in verschiedenen Organisationskomitees, bei mehreren Jungschwingeranlässen auch als OK-Präsident.

Die vier neuen Ehrenmitglieder Marco Gisler, Markus Bricker, Christian Arnold und Bruno Arnold (von links). Bild: PD

Als Ehrenmitglied ausgezeichnet wurde auch Bruno Arnold, der bereits 1982 bis 1987 Vorstandsmitglied war. In den vergangenen 40 Jahren hat er den Schwingklub Flüelen in verschiedenen Funktionen immer wieder unterstützt – sei es als Presseberichterstatter, als Medienchef diverser Schwingfeste oder als Mitglied der Jubiläumskommission 100 Jahre Schwingklub Flüelen. Weiter geehrt wurde Markus Bricker alias «John Deere», der von 2002 bis 2020 Mitglied des Klubvorstands war und seit 2008 gar als Vizepräsident geamtet hatte. Ebenfalls zum Ehrenmitglied ernannt wurde Marco Gisler. Der langjährige Kampfrichter und Speaker diverser Anlässe unterstützte den Schwingklub bereits in diversen Chargen.

Treue Helfer erhalten Freimitgliedschaft

Drei verdiente Mitglieder wurden zudem mit der Freimitgliedschaft beehrt – und zwar das mehrmalige OK-Mitglied Josef Hauser, der treue Helfer Damian «Knüsi» Walker sowie Roland Anhorn, besser bekannt als «Znüni-Roli», der an verschiedensten Anlässen des Klubs immer wieder als Verpflegungs- und Grillchef im Einsatz steht. (pd/mu)