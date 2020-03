Angepasste Gemeindeordnung liegt auf Die revidierte Schattdorfer Gemeindeordnung soll an das neue Gemeindegesetz angepasst werden. Marielle Heeb 16.03.2020, 13.09 Uhr

Am 1. Juni 2017 ist in Schattdorf das neue Gemeindegesetz (GEG) in Kraft getreten. Laut einer Medienmitteilung der Gemeinde Schattdorf erfordere dieses nun verschiedene Anpassungen auf Gemeindeebene. So verlangt das Gesetz, die Gemeindeordnung dem kantonalen Recht anzupassen, eine Verfahrensordnung für die Gemeindeversammlung und eine weitere für die Behörden zu schaffen.