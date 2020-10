Arbeitslosenzahlen bleiben tief: Die Urner Wirtschaft trotzt Corona Der Kanton Uri liegt nach wie vor 1,9 Prozentpunkte unter der durchschnittlichen Arbeitslosenquote von 3,2 Prozent der Schweiz. Bei der Volkswirtschaftsdirektion Uri wagt man jedoch keine Prognosen. Florian Arnold 12.10.2020, 05.00 Uhr

Die Arbeitslosenquote von Uri ist von August bis September nur gering gestiegen: von 1,2 auf 1,3 Prozent. Das entspricht netto 3 Personen (neu 251 Arbeitslose). «Trotz der schwierigen Situation haben einige Personen eine Anschlusslösung gefunden», sagt Emil Kälin, Generalsekretär der Volkswirtschaftsdirektion Uri. 91 Personen haben sich neu als stellensuchend registriert, 78 haben sich bei der Regionalen Arbeitsvermittlung (RAV) abgemeldet.

Viele Arbeitslose gibt es in Uri bei Hilfskräften auf dem Bau. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 24. Juli 2020)

Drei Wirtschaftszweige haben es schwer

«Die Coronasituation schlägt zumindest aktuell nur gering auf die Arbeitslosenstatistik durch», so Kälin. Die Schwankungen würden jenen der vergangenen Jahre ähneln. Zwar sind im Vergleich zum September 2019 total 70 Personen mehr arbeitslos. Der Kanton Uri liegt aber nach wie vor 1,9 Prozentpunkte unter der durchschnittlichen Arbeitslosenquote von 3,2 Prozent der Schweiz.

Viele Arbeitslose gibt es laut Kälin in drei Wirtschaftszweigen: den personenbezogenen Dienstleistungen (beispielsweise Kosmetikerinnen), bei den Hilfskräften auf dem Bau und im Transportwesen und beim Reinigungspersonal. Viel weniger stark getroffen wurde der Tourismus in Uri. «Der Tourismus in den Bergen ist individueller. Wir leiden weniger darunter, wenn Touristen aus Indien oder China auf eine Schweiz-Reise verzichten», erklärt Kälin.

Gut im Verhältnis zur Gesamtschweiz

Der Urner Wirtschaft könne man eine gewisse Robustheit nicht absprechen, so der Generalsekretär der Volkswirtschaftsdirektion: «Wenn man sich die Arbeitslosenzahlen und jene der Kurzarbeit im Verhältnis zur Gesamtschweiz anschaut, kann man sagen, dass der Kanton Uri relativ krisenresistent ist.»

Emil Kälin, Generalsekretär der Volkswirtschaftsdirektion Uri. Bild: PD

Wenn auch die genauen Abrechnungen für die Kurzarbeit noch nicht vorliegen, geht Kälin davon aus, dass sich die Zahl der betroffenen Betriebe seit Juni monatlich halbiert hat. Gesichert ist: Im Juli waren 92 Betriebe mit 771 Arbeitnehmenden betroffen, abgerechnet wurden 39’509 Ausfallstunden. Bis am 22. September seien in diesem Jahr rund 17 Millionen Franken an Kurzarbeitsbeiträgen ausbezahlt worden.

Vorhersagen wären «Kaffeesatz-Lesen»



Kurzarbeit sei per Definition ein Instrument, um Entlassungen zu verhindern, stellt er klar. Dass aber Betriebe nach der Kurzarbeit Kündigungen aussprechen müssten, kann Kälin nicht ausschliessen. «Das hängt wesentlich davon ab, wie sich die Coronasituation in Uri entwickelt. Dies vorauszusagen, wäre Kaffeesatz-Lesen.» Die Situation bleibe angespannt:

«Unsicherheiten und die fehlende Planbarkeit sind Gift für die Wirtschaft. Der Boden für Prognosen ist zu labil.»

Zur Arbeit des RAV und der Arbeitslosenkasse zieht Kälin eine positive Bilanz. «Wir konnten mit der neuen Situation gut umgehen.» Dazu beigetragen hätten neben der grossen Flexibilität der Mitarbeitenden auch die kleinräumigen Verhältnisse des Kantons Uri. «Im Gegensatz zu anderen Kantonen mussten wir nicht Gebäude dazumieten, weil plötzlich mehr Kurzarbeitsgesuche eintrafen. Wir haben gut reagiert und aus den Erfahrungen gelernt.»