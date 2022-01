Arbeitslosigkeit nahm im Dezember im Kanton Uri leicht zu.

Arbeitslosenzahlen Uri Mehr Menschen hatten im Dezember keine Arbeit Zum Ende des Jahres 2021 waren im Kanton Uri 206 Personen als arbeitslos eingeschrieben – neun mehr als im Vormonat. 07.01.2022, 14.16 Uhr

Der Warteraum des Regionalen Arbeitsvermittlungszentrums Uri in Altdorf. Bild: Urs Flüeler / Keystone

Das Amt für Arbeit und Migration Uri hat die neuesten Zahlen zur Arbeitslosigkeit herausgegeben. Diese Zunahme von neun Personen per Ende Jahr entspricht einer Arbeitslosenquote von exakt 1 Prozent der Urner Bevölkerung (Vorjahr 1,6 Prozent). Sie liegt 1,6 Prozentpunkte unter der durchschnittlichen Arbeitslosenquote von aktuell 2,6 Prozent in der Schweiz. Mit 206 Personen ist die Zahl der Arbeitslosen am Ende des Berichtsmonats im Vergleich zum Vorjahr (Dezember 2020: 324) tiefer. Im Monat Dezember 2021 meldeten sich insgesamt 79 Personen neu als Stellensuchende beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) Uri an. In der gleichen Zeit meldeten sich insgesamt 64 Stellensuchende ab. Stellensuchende waren es Ende Dezember 391 (November 2021: 376; Vorjahr: 594), davon waren 84 Personen in einem Zwischenverdienst und 37 in einer vorübergehenden Beschäftigung.