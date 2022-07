Führung der CAS Gruppe geht in die 2. Generation

Architektur Die CAS Gruppe wird der zweiten Generation übergeben Das Unternehmen hat Niederlassungen in Altdorf, Luzern, Willisau und Freiburg. Die Töchter des Gründers René Chappuis, Helen und Alice Chappuis, übernehmen nun das Ruder. 18.07.2022, 10.17 Uhr

CAS bleibt ein familiengeführtes Unternehmen: Helen Chappuis (rechts) und Alice Chappuis übernehmen als Nachfolgerinnen von René Chappuis die Leitung der Unternehmensgruppe. Bild: PD

René Chappuis übergibt sein Architekturunternehmen, die CAS Gruppe AG, in die Hände seiner beiden Töchter Helen und Alice Chappuis. Dies geht aus einer Medienmitteilung der CAS Gruppe hervor. Bereits seit drei Jahren leiten Helen und René Chappuis das Unternehmen operativ gemeinsam in Co-Leitung. Helen Chappuis übernimmt nun den Vorsitz in der Geschäftsleitung.