Seilbahnwart tauscht Gondel auf dem Arni mit Lok auf der Gotthardbergstrecke Nach fünf Jahren hört René Lussmann als Luftseilbahnwart auf dem Arni auf. Er blickt zurück auf einen sehr reizvollen Job, der aber auch viel abverlangen konnte. Paul Gwerder 06.05.2020, 17.00 Uhr

Seit dem vergangenen 16. März ist es auf der knapp 1400 Höhenmeter gelegenen Sonnenterasse Arni ruhiger geworden, denn wegen des Coronavirus sind beide Luftseilbahnen, sowohl jene von Amsteg wie auch diese von Intschi, für Touristen und Wanderer eingestellt worden. In diesen sonnenreichen Frühlingstagen hat der Seilbahnwart vom vorderen Arni, René Lussmann, auch deutlich weniger zu tun.

«Normalerweise darf ich an solchen Tagen zahlreiche Leute auf das Arni ‹seilen›, aber dies ist zurzeit nicht gestattet», so Lussmann. «Trotzdem muss ich hier sein, denn auf dem Arni leben das ganze Jahr zehn Personen in sechs Haushalten, die die Bahn mit dem Jeton benutzen können und bei einer Störung bin ich gefragt.» Ebenfalls muss Lussmann manchmal Arbeiter befördern, die auf dem Arni Aufträge zu erledigen haben.

Seilbahnwart René Lussmann beim Bedienen des «Bähnli». Bild: Paul Gwerder, Arni, 23. April 2020

Bis zu 38'000 Leute mit der Viererkabine pro Jahr transportiert

«Ich bin seit dem 1. Mai 2015 hier Seilwart und wohne mit meiner Frau Sarah, der heute 12-jährigen Tochter Amani und dem zehnjährigen Sohn Moreno auf dem Arni im ‹Seilwarthaus›», sagt Lussmann. «Für die ganze Familie und auch unseren 6-jährigen Hund ‹Kayra› ist es reizvoll, hier zu leben, auch wenn der Job teilweise sehr anstrengend sein kann, denn im Sommer ist die Bahn von morgens um 7 Uhr bis 19 Uhr in Betrieb.» In einem Jahr habe er etwa 30’000 bis 38'000 Menschen mit der gelben Viererkabine transportiert. Das gebe an einem schönen Sommertag ungefähr 100 Fahrten, an denen das «Bähnli» die 700 Höhenmeter zurücklegt. «Aber auch im Winter kommen immer mehr Skiwanderer oder Schneeschuhläufer hierher», betont Lussmann.

Der Seilwart mit seiner Familie, von links: Sarah Lussmann, Tochter Amani, René Lussmann und Sohn Moreno. Bild: Paul Gwerder, Arni, 23. April 2020

Ein Seilbahnwart habe aber noch andere Aufgaben, denn er sei zugleich Tourismusexperte. An gewissen Tagen käme es vor, dass alle etwas vom Seilbahnwart wissen wollen und dieser sollte laut Lussmann immer freundlich Auskunft geben, denn das sei die beste Werbung. «Wann und wo es Pilze gibt, oder ob die Alpenrosen schon blühen und die Heidelbeeren reif sind – dies sind nur ein paar Fragen, die ich beantworten muss und natürlich erwarten auch manche Touristen, die aus der ganzen Schweiz und auch aus dem Ausland kommen, einige Tourenvorschläge von mir», so Lussmann. Die meisten Wanderer würden zwar zuerst zum knapp 20 Minuten entfernten idyllischen Arnisee marschieren, wo es einen Grillplatz direkt am See gibt.

René Lussmann neben der gelben Gondel. Bild: Paul Gwerder, Arni, 23. April 2020

Hühner und Schafe sorgen für Abwechslung

Daneben gelte es, Billette zu verkaufen, am Abend den Kassaabschluss zu tätigen und immer fallen administrative und sicherheitsrelevante Arbeiten für einen Seilbahnwart an. Damit es der Familie nicht zu langweilig wurde, hatten sie während drei Jahren neben den Hühnern auch noch zehn Schafe, die es zu versorgen galt. Nun hofft Lussmann, dass der Bundesrat baldmöglichst wieder grünes Licht für die Seilbahnen gibt, damit er noch ein paar Menschen in den letzten Monaten auf das Arni befördern kann, bevor er die neue Stelle antritt.

Der heute 53-jährige René Lussmann ist in Altdorf aufgewachsen und hat bei der Dätwyler AG die Lehre als Mechaniker absolviert. Danach machten ihm ein paar gute Freunde den Job als Lokführer schmackhaft und so durfte er bei der SBB am 1. Januar 1992 die Ausbildung als Lokführer beginnen. «Der Lokführerberuf hat mir immer sehr gefallen und während der Fahrt auf der Lok sah ich regelrecht, wie die Zeit vergeht und bemerkte dabei, wie sich die Jahreszeiten immer wieder veränderten», erinnert sich Lussmann.

Anfänglich sind die Erstfelder Lokführer Güter- und Schnellzüge gefahren – aber nach der Divisionalisierung gehörte das Depot Erstfeld zu SBB Cargo und die Zukunft war für Lussmann dort unsicher und deshalb wechselte er im Jahr 2004 zur BLS in Erstfeld. «Nach vier Jahren wollte ich etwas ganz anderes erleben und ging als Lokführer zur Matterhorn-Gotthardbahn und wohnte ein paar Jahre im Wallis. Dort vermisste ich aber nach einiger Zeit wieder die schweren und langen Güterzüge und so kam ich wieder zur BLS ins Urnerland zurück», schildert Lussmann seinen beruflichen Werdegang. «Als ich dann vor rund fünf Jahren in einem Inserat las, dass ein Seilwart auf dem Arni gesucht wurde, war ich sofort begeistert», erinnert er sich. «Auch meine Frau unterstützte mich und so bewarb ich mich für diese Stelle und habe sie auch erhalten.»

«Als ich davon hörte, dass die Südostbahn (SOB) künftig mit InterRegio-Zügen von den Grossstädten wieder über die alte Bergstrecke fahren will, sandte ich eine Spontanbewerbung an die SOB. Nach einem Eignungstest und der ärztlichen Untersuchung habe ich die Stelle als Lokführer auf den 1. September dieses Jahres erhalten», so der künftige Lokführer. «Bevor ich wieder allein im Führerstand einer Lokomotive sitzen darf, muss ich allerdings noch eine dreimonatige Ausbildung absolvieren und danach gilt es, die theoretische und praktische Prüfung zu bestehen.»

Auch Nachfolger kennen sich mit Zügen aus

Besonders freut sich die ganze Familie darauf, dass sie nach dem letzten Arbeitstag, dies ist der 15. Juli, in das ehemalige Elternhaus von René Lussmann nach Altdorf ziehen können. «Ich gehe mit einem lachenden und tränenden Auge von hier weg, denn nachdem das Haus hier im letzten Jahr eine neue Fassade und Dach erhielt und auch im Inneren grosszügig saniert wurde, ist die Wohnsituation auch viel angenehmer geworden», meinte Lussmann.

Am gleichen Tag tritt die neugewählte Seilbahnwartin Ursi Haselbeck aus Erstfeld ihre 100-Prozent-Stelle auf dem Arni an. Begleitet und unterstützt wird sie von ihrem Mann Bruno, der weiterhin in einem 50-Prozent-Pensum als Lokführer für die Zentralbahn tätig sein wird.

E-Biker erobern das Arni (gw) Obwohl die Luftseilbahnen auf das Arni zurzeit stillstehen, herrschte reges Treiben rund um den Arnisee. Kürzlich sind innert ein paar Stunden rund drei Dutzend E-Biker von Gurtnellen aufs Arni hinaufgefahren, haben am See etwas gegessen und getrunken und fuhren wieder ins Tal zurück. Einer von ihnen war der 81-jährige Sepp Tresch aus Silenen. «Ich bin schon früher immer viel Velo gefahren und seit drei Jahren besitze ich ein modernes E-Bike», so Tresch. «Das kann ich allen Leuten nur empfehlen, denn damit kann ich wieder sehr oft meine ‹Hausstrecke› auf das Arni oder ins wildromantische Maderanertal fahren», sagt der rüstige Senior, der mit drei Familienangehörigen gekommen ist. Schade fanden sie nur, dass die beiden Restaurants wegen des Coronavirus noch geschlossen sind. Beim Gasthaus «Arnisee» war das Wirte-Ehepaar Ruth und Louis Ziegler, welches ihr Restaurant, das sie im Jahr 1974 übernommen haben, auf Vordermann brachten. «Nun hoffen wir, dass der Bundesrat bald einmal das Datum bekannt gibt, wann wir wieder öffnen dürfen, denn jetzt haben wir keine Planungssicherheit», so Louis Ziegler. Ein paar Wanderer sind zu Fuss von Amsteg und ein junges Zürcher Pärchen ist von Intschi in rund zwei Stunden zum Arnisee gewandert. «Wir sind zum ersten Mal auf dem Arni und es gefällt uns hier ausserordentlich gut», so das sportliche Paar, das nach einem Zwischenhalt noch den Aufstieg zum Aussichtspunkt «Sunniggrätli» unter die Füsse nahm.

Der 81-jährige Sepp Tresch aus Silenen kam mit Familienangehörigen auf dem E-Bike auf das Arni. Bild: Paul Gwerder, Arni, 23. April 2020