Arnold tritt noch einmal an Journalist Bruno Arnold hat den Landrats-Sitz knapp verpasst und will im zweiten Wahlgang noch einmal antreten. 09.03.2020, 05.00 Uhr

Der Seedorfer Journalist Bruno Arnold. PD / Urner Zeitung

(mah) Der Seedorfer Journalist Bruno Arnold hat den Sprung in den Landrat am 8. März knapp verpasst. Er tritt aber zur Nachwahl vom 19. April an. Zwei der drei Seedorfer Sitze im Urner Landrat sind seit dem vergangenen Sonntag besetzt.