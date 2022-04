Kieliger stellt eine Kleine Anfrage zum Gotthard Strassentunnel

Kanton Uri Kleine Anfrage zu Aushubtransporten des zweiten Strassentunnels am Gotthard Landrat Urs Kieliger möchte wissen, ob die Urner Regierung von den geplanten Aushubtransporten durch SBB Cargo Kenntnis hat. 07.04.2022, 13.36 Uhr

SP-Landrat Urs Kieliger aus Erstfeld. Bild: PD

Landrat Urs Kieliger (Erstfeld) wendet sich mit einer Kleinen Anfrage in Bezug auf die definitive Schliessung des SBB Cargo-Lokführerstandorts in Arth-Goldau an den Urner Regierungsrat. Die Schliessung werde trotz vieler Interventionen auf Ende Jahr vollzogen. Viele Lokführerinnen und Lokführer hätten sich deshalb nach einem anderen Standort bei SBB Cargo umgeschaut, zur Südostbahn (SOB) gewechselt oder seien vorzeitig in Pension gegangen.