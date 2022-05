Leserbrief zur neuen Tournee der Rolling Stones

Forum Atem holen, Tränen trocknen Zur neuen Tournee der Rolling Stones 04.05.2022, 18.37 Uhr

Als ich 2017 von der «No Filter Tour» der Rolling Stones mit Halt im Zürcher Letzigrund-Stadion in der Urner Presse berichtete, war es fast ein Abschied. Selbst für Insider.

Wie soll man mit beinahe achtzig Lenzen den Rock-Zirkus Rolling Stones noch glaubwürdig unter treue Schwestern und Brüder, mindestens drei Generationen, bringen? Zudem noch ohne den stoischen, präzisen Drummer Charlie Watts? Rocken und rollen sie immer noch, die Dinosaurier Jagger, Richard und Wood? Wo wird der eigene, mit Warhol-Zunge gestylte Flieger landen? Zürich, Bern, Genève? Wie viele Laufkilometer spult Mick diesmal auf der Bühne ab? Wie minimalistisch, aber messerscharf setzt Keith seine Edel-Gitarre ein? Wie viele Rauchopfer bringt Ronnie? Erklingt «Angie» – oder gar mein Favorit «Blinded By Love»?

Man kann die rollenden Steine drehen und verschieben, wie man will. Sie bleiben die grösste Rockband der Welt. All die Möchtegern-Experten, Analytiker, Kritiker, Musikkenner und -versteher fallen in die Knie, wenn die guten alten Herrschaften aus dem jüngst nicht so gefreuten Königreich England «Start Me Up» mit ganz viel «Satisfaction» live ins Herz des Publikums brennen.

Gott segne ihr grandioses Schaffen von 60 Jahren. Einen wird es total freuen, dort oben bei Joe Cocker, John Lennon und Co – Charlie Watts. Was war das für ein fantastisches England Ende der Sechzigerjahre? Mit den Beatles, Pink Floyd, The Who, The Moody Blues, Procol Harum, Led Zeppelin, Deep Purple et cetera, et cetera.

Ich muss Atem holen und Tränen trocknen – während im Hintergrund Joe Cocker «With A Little Help From My Friends» röhrt! «Great, good, old England – still loving you.» Es fühlt sich fast so an, als ob James Bond (Sean Connery in «Goldfinger») seinen Aston Martin bei der Aurora-Tankstelle in Andermatt nachgefüllt hätte.

Giulio Zenoni, Altdorf