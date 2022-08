Attinghausen 14-jähriger Mofafahrer kollidiert mit Personenwagen und wird auf die Motorhaube geschleudert Zum Unfall kam es auf der Gändlistrasse. Der Mofafahrer zog sich schwere Verletzungen zu und musste ins Spital geflogen werden. 11.08.2022, 11.45 Uhr

Der Mofafahrer stiess auf der Gändlistrasse mit einem Auto zusammen. Bild: pd

Am Mittwoch kurz nach 9.30 Uhr fuhr der Lenker eines Mofas mit Urner Kontrollschild auf der Privatstrasse Gändli in Richtung Altdorf, schreibt die Kantonspolizei Uri in einer Medienmitteilung. Dabei kam ihm ein Personenwagen ebenfalls mit Urner Kontrollschild entgegen.