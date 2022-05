Martin Arnold wird neuer Präsident des Urner Skiverbandes

Attinghausen Abtretender Präsident Urs Briker wird Ehrenmitglied Als Nachfolger von Urs Briker wählen die Delegierten des Urner Skiverbandes Martin Arnold zum neuen Präsidenten. Ein besonderes Highlight der Versammlung ist die Ehrung der erfolgreichen Urner Schneesportler. Josef Mulle 26.05.2022, 11.01 Uhr

Ehrenmitglied Urs Briker, Sekretärin Beatrice Indergand und der neue USV-Präsident Martin Walker (von links). Bild: Josef Mulle (Attinghausen, 24. Mai 2022)

«Nach der Saison ist vor der Saison» – dieser bekannte Slogan der Sportwelt zog sich wie ein roter Faden durch die 65. Delegiertenversammlung des Urner Skiverbandes (USV). Kilian Huwyler, Präsident des SC Attinghausen, der die Versammlung organisierte, begrüsste die Delegierten der Urner Skiclubs. Er informierte kurz über die Investitionen, die auf dem Brüsti getätigt wurden, um das einzigartige Gebiet für den Sommer- und Wintertourismus attraktiv zu gestalten.

Der bisherige Präsident, Urs Briker, durfte anschliessend eine stattliche Anzahl Klubvertreter, Ehrenmitglieder, Sponsoren und Gäste willkommen heissen. Speziell begrüsste er Cornelia Gamma, die im Juni das Amt der Landratspräsidentin übernehmen wird.

Aline Danioth und Roman Furger werden gewürdigt

Die traktandierten Geschäfte wurden in der Folge zügig abgewickelt. Die Jahresberichte des Präsidenten Urs Briker und der Ressortchefs, Christof Arnold (Chef Alpin) sowie Tino Walker (Chef nordisch), konnten im «Skiheil», dem Heft des Urner Skiverbandes, nachgelesen werden und erhielten die einhellige Zustimmung der Versammlung.

Urs Briker kam in einer kurzen Nachlese noch einmal auf den für den Urner Skiverband äusserst erfolgreichen Winter zurück. Im Speziellen würdigte er die grossartigen Leistungen der Olympionikin Aline Danioth und des Olympioniken Roman Furger. «Was Aline nach ihrer schweren Verletzung geleistet hat, gehört bereits in die Kategorie Wintermärchen», meinte Briker und zollte damit der Urschnerin grösste Wertschätzung. Legendär war auch Roman Furger, der mit dem vierten Sieg beim Engadiner Skimarathon mit dem grossen Schweizer Nordisch-Star, Dario Cologna, gleichzog. Auch allen übrigen Sportlerinnen und Sportlern des Urner Skiverbandes dankte der Präsident für ihren gezeigten Einsatz.

Junge Garde im Vormarsch

Beim Traktandum Ehrungen wurde den Versammelten die erzielten Resultate und Erfolge der Urner Schneesportjugend in einer eindrücklichen Präsentation noch einmal vorgestellt. Die anwesenden Sportlerinnen und Sportler durften dabei von ihren Chefs Christof Arnold, Adrian Planzer und Tino Walker ein Präsent entgegennehmen.

Tino Walker (Chef Nordisch) mit seinen Aushängeschildern Dunja Walker, Alessia Nager (Biathletin), und Maria Christen (von links). Bild: Josef Mulle (Attinghausen, 24. Mai 2022)

Die junge Garde war fast ausnahmslos vertreten, während sich die Titulare Aline Danioth, Eliane Christen und Roman Furger entschuldigen mussten. Ganz nach dem Motto «Nach der Saison ist vor der Saison» mahnte Urs Briker den hoffnungsvollen Nachwuchs, weiter zu trainieren, um ihren Vorbildern dereinst folgen zu können.

Martin Arnold wird neuer Präsident

Flavia Cathry, die Kassierin des Verbandes, legte den Rechnungsabschluss vor, der mit einem kleinen Verlust von 2046 Franken zu Buche stand. Der USV ist aber mit einem Vermögen von rund 50’000 Franken bestens aufgestellt. Der Rechnungsrevisor Hansueli Imholz verdankte Flavia Cathry ihre grossartige Arbeit als Finanzministerin.

Trotz des Rücktritts von Urs Briker als Präsident konnte das Traktandum Wahlen problemlos über die Bühne gebracht werden. Einstimmig und mit grossem Applaus übernimmt Martin Arnold, SC Unterschächen, den Vorsitz des Urner Schneesportverbandes. Der neue Präsident hat grosse Führungserfahrung als mehrjähriger OK-Präsident des bekannten Weihnachtslanglaufs in Unterschächen. Er kennt als Vater der ehemaligen Spitzenlangläuferin Céline Arnold auch die Nöte und Aufwendungen der Eltern, Trainer und Betreuer.

Die übrigen zur Wahl stehenden Chargenträger Christof Arnold, Flavia Cathry, Andreas Planzer und Beatrice Indergand-Gisler, die vor einem Jahr das Amt als Sekretärin übernommen hat, stellen sich erneut der Herausforderung und wurden mit grossem Applaus bestätigt. Sämtliche kantonale Veranstaltungen konnten bereits vergeben werden und werden nach den nötigen Terminbereinigungen publiziert.

Urs Briker ist neues Ehrenmitglied

Wisi Marty hatte die Ehre, als Laudator die Verdienste des abtretenden USV-Präsidenten Urs Briker den Delegierten noch einmal vor Augen zu führen. Seine Präsentation war gespickt mit Anekdoten, die immer wieder zu grossen Lachern führten. Dabei kamen aber auch die grossen Leistungen und Verdienste des abtretenden Präsidenten nicht zu kurz, welche die Versammlung mit riesigem Applaus und der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft würdigte.

Abschliessend dankte das neue USV-Ehrenmitglied allen, die in seiner Amtszeit in irgendeiner Form zum guten Gelingen aller gestellten Ansprüche beigetragen hatten. Für die kommende Landratspräsidentin ist auch in ihrem Fall «nach der Saison vor der Saison». Sie überbrachte die Grüsse und Glückwünsche der Regierung und des Landrates und wünschte allen Akteuren und Funktionären für die Zukunft viel Erfolg.