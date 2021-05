Attinghausen/Erstfeld Engelfiguren am alten Gotthardsäumerweg müssen entfernt werden Die Gemeinderäte von Attinghausen und Erstfeld rufen die Besitzer der Figuren und Artefakte dazu auf, diese bis am 31. Mai zu entfernen. 08.05.2021, 07.53 Uhr

In den vergangenen Jahren habe die Menge an Engelfiguren sowie anderen Statuen am Hochweg in Attinghausen und Erstfeld massiv zugenommen. Die Situation am alten Gotthardsäumerweg sei nicht mehr tolerierbar, schreibt der Gemeinderat Attinhausen in einer Mitteilung. Deswegen haben die Gemeinderäte Attinghausen und Erstfeld beschlossen, den ursprünglichen Zustand des Hochwegs wiederherzustellen.