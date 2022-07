Attinghausen Fürs Tierwohl: Urner Biolandwirte setzen fahrbaren Hühnerstall ein Auf dem Hof von Monika Kempf und Thomas Poletti gibt es eine Innovation. Der mobile Hühnerstall soll für die Gesundheit der Tiere sorgen. Florian Arnold Jetzt kommentieren 25.07.2022, 05.00 Uhr

Es könnte genauso der Titel eines Kinderbuchs von Astrid Lindgren oder Erich Kästner sein: «Der fahrbare Hühnerstall» würde wahrscheinlich davon handeln, wie ein paar Gefiederte ihr eigenes Heim in ein Fahrzeug umbauen und damit ausbüxen. Das geschieht hoffentlich in Attinghausen nicht, obwohl es hier seit ein paar Wochen in der Tat einen fahrbaren Hühnerstall gibt. Es ist die neuste Anschaffung auf dem Biohof von Monika Kempf und Thomas Poletti – und laut eigenen Angaben der erste seiner Art im Kanton Uri.

Monika Kempf und Thomas Poletti vor dem fahrbaren Hühnerstall. Bild: Florian Arnold (Attinghausen, 20. Juli 2022)

Die Sonne brät mit über 30 Grad vom Himmel, als Thomas Poletti mit grünen Kisten bepackt über den Zaun steigt. Auf den Boden verteilt er Tomaten, Salat und eine überdimensionierte Zucchetti. «Das ist Gemüse, das wir im Hofladen nicht mehr verkaufen können. Und so müssen wir es nicht wegschmeissen», erklärt er. Die Hühner und der Hahn strömen aus dem grün bemalten, kantigen Gebilde, ihrem neuen Zuhause. Der mobile Hühnerstall befindet sich auf einer Achse. An der Frontseite ist eine Anhänger-Vorrichtung befestigt, die an einen Traktor angeschlossen werden kann. Alle paar Wochen (bestenfalls jede) wird der Stall damit verschoben, damit die Hühner an einem anderen Ort picken und scharren können.

Den Hühnern wird Gemüse verfüttert, das nicht mehr verkauft werden kann. Bild: Florian Arnold (Attinghausen, 20. Juli 2022)

Im Erdgeschoss geht's ins Freie

Monika Kempf öffnet die Tür an der Frontseite des Stalls. Der typische, etwas beissende Geruch von Geflügel und deren Exkrementen steigt einem in die Nase. Rechts im abgedunkelten Raum befindet sich eine Achse mit Trinkbechern, durch welche die Tiere zu Wasser kommen. An der Seitenwand öffnet die Landwirtin eine Klappe, um Trockenfutter nachzufüllen. Dieses rieselt in die Futtertröge, an denen sich die Hühner bedienen können. Ein grosses Loch führt die Hühner ins Erdgeschoss und schliesslich ins Freie. Ein Sonnenverdeck sorgt für Schatten. Zudem können die Gefiederten ein Sandbad nehmen, um sich von Parasiten zu befreien.

Im Stall ist für Wasser und Trockenfutter gesorgt. Bild: Florian Arnold (Attinghausen, 20. Juli 2022)

Monika Kempfs Ehemann Thomas Poletti ist derweil daran, aus dem Legenest, das sich an der Seite des Stalls befindet, Eier einzusammeln. Dieses ist durch eine Klappe vom Stall abgetrennt, die sich mitten in der Nacht automatisch öffnet. Ab 2 Uhr morgens bis in die Mittagszeit können die Hennen auf dem weichen Untergrund Eier legen.

Aus dem Legenest werden Eier entnommen. Bild: Florian Arnold (Attinghausen, 20. Juli 2022)

Die Züglete mitsamt der Hühner sei sehr einfach, sagt Monika Kempf. Am Morgen früh, bevor die Auslaufklappen sich öffnen, schaltet sie die automatische Öffnung aus. Dann hängt sie den Traktor an, zieht den Stall an die neue Stelle, hagt das Gelände ab und lässt die Hühner raus. «Das kann ich gut auch alleine bewältigen», erzählt sie. «Man merkt den Hühnern an, dass sie neugierig auf den neuen Standort sind. Auf mich machen sie einen glücklichen Eindruck, auch wenn sich am allgemeinen Verhalten gegenüber früher nichts verändert hat.» Wozu also das Ganze?

Negativer Kreislauf unterbrochen

«Es geht dabei vor allem ums Tierwohl und die Tiergesundheit», sagt die Biolandwirtin. Wenn sich Hühner immer am selben Ort aufhielten, bestehe die Gefahr, dass sie ausgeschiedene Würmer und Parasiten wieder aufnehmen würden. Dieser negative Kreislauf könne so unterbrochen werden. «Wenn man ein gesundes Huhn hat, bekommt man auch ein gesundes Ei.»

Die Hühner können ein Sandbad gegen Parasiten nehmen. Bild: Florian Arnold (Attinghausen, 20. Juli 2022)

Man merkt es den beiden an: Monika Kempf und Thomas Poletti stecken viel Leidenschaft in ihren Biohof, der sechs Hektaren in Attinghausen umfasst. Neben 130 Hühnern gibt es sieben Mutterkühe mit bestenfalls je einem Kalb. Daneben setzen sie auf Gemüseanbau, zusammen mit ihren Nachbarn als einzige in Uri. «Es ist kein Zuckerschlecken, Landwirtschaft zu betreiben», gibt Monika Kempf zu bedenken. «Wir können zwar davon leben, ohne noch einer anderen Tätigkeit nachzugehen. Für viele Betriebe reicht das Verdienst allein aber nicht aus.»

Überzeugt vom Biogedanken

Sie selber übernahm den Hof ihrer Eltern 2020. Ihr Mann Thomas Poletti kam als Quereinsteiger dazu. «Als ich vom Büro in die Landwirtschaft wechselte, bin ich natürlich schon etwas unter die Räder gekommen», erinnert er sich. «Aber die Arbeit ist viel freier, man kann sie sich selber einteilen.» Glücklich sind die beiden auch mit Bio. «Gemüse soll nicht nur gesund sein, weil es Gemüse ist, sondern es soll auch keine chemischen und synthetischen Rückstände enthalten», erklärt Monika Kempf. «Wir wollen dem Boden so Sorge tragen, damit er auch noch in 20 Jahren fruchtbar ist.»

Die Bioprodukte werden im Hofladen verkauft. Bild: Florian Arnold (Attinghausen, 20. Juli 2022)

Eier, Fleisch und Gemüse vom Biohof Eyelen in Attinghausen gibt es jeweils am Mittwoch von 8.30 bis 11.30 Uhr sowie 13.30 bis 16 Uhr im Hofladen oder am «Wuchämärcht Altdorf» jeweils samstags von 8.30 bis 11.30 Uhr zu kaufen. Informationen sind hier zu finden.

