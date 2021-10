Attinghausen Im Dienst der Natur: Der Giessen wird Stück für Stück freigelegt 350'000 Franken für einen 200 Meter langen Bachabschnitt klingt nach viel. Doch das Resultat lässt sich sehen: In Attinghausen bahnt sich der Giessen oberirdisch seinen Weg Richtung Reuss. Anian Heierli Jetzt kommentieren 27.10.2021, 05.00 Uhr

Die Natur holt sich zurück, was ihr gehört. Diesmal mit etwas menschlicher Hilfe: Ein 200 Meter langer Abschnitt des Attinghauser Giessens wurde aus einem unterirdischen Rohr befreit und fliesst wieder an der Oberfläche. Der Bach soll künftig seine ursprüngliche ökologische Funktion wahrnehmen. Am Dienstag fand für Medienschaffende eine Begehung vor Ort statt.

Projektleiter Simon Furrer sucht im Bachlauf nach Kleinstlebewesen. Bild: Anian Heierli (Attinghausen, 26. Oktober 2021)

Das Urner Amt für Umweltschutz ist verantwortlich für das Vorhaben. Geleitet wurde das Projekt von Simon Furrer, Abteilung Gewässerschutz. Furrer ist die Begeisterung anzumerken. Mit Gummistiefeln steht er im Bach und fängt mit einem feinmaschigen Netz Kleinstlebewesen. Er muss nicht lange suchen, bis erste Fliegen- und Mückenlarven zum Vorschein kommen. In Zukunft dienen die Insekten als Fischnahrung. «Das ist ein idealer Lebensraum für Bachforellen», so Furrer. Er kann sich auch vorstellen, dass hier einmal Seeforellen laichen.

Ersatzmassnahme für Kraftwerkbau

Doch damit nicht genug. Ihm schwebt vor, in Attinghausen den vom Aussterben bedrohten Steinkrebs anzusiedeln. In einer ersten Etappe wurde ein 200 Meter langer Gewässerabschnitt des Attinghauser Giessens im Bereich Schwändi freigelegt. Diese Bachfreilegung ist Teil des Revitalisierungsprogramms des Kantons Uri und dient der ökologischen und landwirtschaftlichen Aufwertung. Diese sogenannte Ausdolung wurde im Zusammenhang mit dem Bau des Kraftwerks Palanggenbach als Ersatzmassnahme in die Wege geleitet. Die Gesamtkosten von 350'000 Franken werden vom Kanton, Bund und der Kraftwerk Palanggenbach AG getragen.

Schon nach wenigen Monaten sieht man dem Gewässer kaum noch an, dass es künstlich angelegt wurde. Bild: Anian Heierli (Attinghausen, 26. Oktober 2021)

«In einer zweiten Etappe soll ein weiteres Stück des Giessens freigelegt werden», sagt Lorenz Jaun, Leiter Abteilung Gewässerschutz. «Somit wird der Giessen oberirdisch mit der Reuss verbunden. Die Umsetzung ist für 2024 geplant.» Spätestens dann dürften auch Forellen aus der Reuss hochwandern. Denn eines ist sicher: Im freigelegten Abschnitt finden sie ideale Verhältnisse. Es hat Stellen mit mehr und weniger Strömung. Ruhigere Bereiche sind gemäss Jaun ideal für Jungfische. Zudem wurden beim Bau bewusst Weidenbündel an Uferabschnitten vergraben. Jaun erklärt: «Dank dieser Weidenbündel entstehen schneller unterspülte Stellen.»

«Muotathaler Heulampen» zäumen das Bachbett

Lorenz Jaun, Leiter Abteilung Gewässerschutz, sagt: «In einer zweiten Etappe soll ein weiteres Stück freigelegt werden.» Bild: Anian Heierli (Attinghausen, 26. Oktober 2021)

Die Verantwortlichen haben ganze Arbeit geleistet: Zwar fliesst das Wasser erst seit zehn Monaten oberirdisch, trotzdem sieht es fast so aus, als hätte die Natur den Bachlauf über Jahre selbst geschaffen. Dennoch wird sich das Bild in nächster Zeit weiter verändern. Die neu geschaffene Bachböschung wurde mit verschiedenen, einheimischen Gehölzen bepflanzt, etwa alte Birnensorten wie die Muotathaler Heulampe. Auch dornentragende Sträucher sind darunter, die Vögeln als Schutz sowie als Brut- und Nistplätze dienen sollen. «Das Gehölz dient auch als Schattenspender, damit das Gewässer nicht zu stark erwärmt», erklärt Jaun. Manche Bereiche wurden aber ganz bewusst weniger stark bepflanzt. Sie sollen Reptilien und Insekten als Lebensraum dienen. Zudem wurde beim Bau der qualitativ hochwertige Oberboden im Projektperimeter sorgfältig abgetragen und auf einer angrenzenden weniger wertvollen Fläche wieder eingebaut.

Eine Luftaufnahme zeigt den freigelegten Giessen. Bild: PD

Der Giessen ist kein Einzelfall: In früheren Zeiten wurden kleinere Fliessgewässer zur Gewinnung von Nutzflächen oder zum Schutz vor Überschwemmungen oftmals in Rohre verlegt und unter die Erde verlegt. Erst später setzte sich die Erkenntnis durch, dass diese Kleingewässer einen wichtigen Lebensraum darstellen und für die Vernetzung von verschiedenen Lebensräumen von grosser Bedeutung sind.

Hochwasserrisiko würde eher sinken

Nach der Freilegung drängt sich allerdings die Frage auf, ob das Gebiet am Giessbach nun ein grösseres Überschwemmungsrisiko aufweist. Immerhin stand die Wiese auch schon unter Wasser. Projektleiter Furrer verneint: «Das ursprüngliche Rohr wurde in der Erde gelassen. Es dient als zusätzlicher Abfluss. Insofern findet eher eine Hochwasserentlastung statt.»