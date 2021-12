Attinghausen Neuer «Gwunderladen» will Gebrauchsgegenstände wiederverwerten Jeden ersten Samstag im Monat können im Schuppen neben der alten Sennerei Alltagswaren zum Verkauf abgegeben werden. Der Erlös geht dabei an zwei Hilfswerke. 02.12.2021, 17.27 Uhr

Der «Gwunderladen» befindet sich an der Attinghauser Kummetstrasse. Bild: PD

Mit dem «Gwunderladen» öffnet in Attinghausen ein Angebot, das gegen die Wegwerfgesellschaft kämpfen will. Wer Gegenstände des täglichen Gebrauchs, die sich zu Hause stapeln, loswerden will, kann sie am 4. Dezember von 10 bis 12 Uhr da hinbringen. Der «Gwunderladen» verkauft sie dann günstig zur Weiterverwendung. Der Reingewinn aus dem Verkaufserlös gehe dabei je zur Hälfte an die Winterhilfe Uri und an «Brücke Le pont», das Hilfswerk der Katholischen Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbewegung (KAB) Schweiz.