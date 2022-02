Attinghausen Pompöse Klänge und humorvolle Kostüme verschrecken den Wintergeist Taktvoll marschiert die Katzenmusik durch Attinghausen, begleitet von einigen Kindern und Familien. Es kommt Stimmung auf. Christian Tschümperlin 23.02.2022, 13.16 Uhr

Endlich wieder eine richtige Fasnacht mit Publikum und Beizbesuchen! Nach der coronabedingten Zwangspause in 2021 konnte am Dienstag, 22. Februar 2022, in Attinghausen das närrische Treiben wieder voll aufleben. Beim Ytrummletä gab es humorvolle Kostüme zu sehen und pompöse Klänge der Katzenmusik Attinghausen zu hören. Der Umzug bewegte sich vom Restaurant Krone zum Gemeindehaus und weiter zum Plätzli, zur Burg und zurück zur «Krone». Den Umzug führte Salome Epp an, verkleidet als Alien vom Vorstand der Katzenmusik Attinghausen. «Wir haben so geplant, dass wir das Ytrummletä durchführen können, die Kostüme waren also schon parat», sagt sie. Zum zweiten Mal findet das Fest in Attinghausen mottolos statt, jeder darf also kommen, wie er möchte.