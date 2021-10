Attinghausen Silvia Arnold-Loosli ist neues Mitglied des Attinghauser Gemeinderats In stiller Nachwahl wurde nun auch der letzte vakante Platz im Gemeinderat besetzt. Silvia Arnold-Loosli wird das Amt ab dem 1. Januar übernehmen. 28.10.2021, 15.56 Uhr

Im Rahmen einer stillen Nachwahl wurde Silvia Arnold-Loosli am 26. Oktober in den Gemeinderat von Attinghausen gewählt. Die Attinghauserin werde den vakanten Sitz ab dem 1. Januar besetzen, heisst es in der Mitteilung der Gemeinde.