Attinghausen Urner Schreiner-Talent eifert seinem erfolgreichen Vater nach Bei den Swiss Skills hat Elmar Wyrsch (18) in den zwei Schreiner-Kategorien Gold und Bronze geholt. Nun möchte der Attinghauser auch bei den World Skills ganz vorne mitmischen. Jetzt kommentieren 23.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schreiner-Schweizer-Meister Elmar Wyrsch bei der Arbeit. Bild: Urs Hanhart / Urner Zeitung

In der Schreinerei seines Vaters Robi Wyrsch in Attinghausen hat sich der frischgebackene Schweizer Meister eine Trainingsecke eingerichtet. Es ist Dienstagabend, und Elmar Wyrsch greift dort zu einem Hobel und bearbeitet ein Holzstück. Anschliessend nimmt er noch eine Säge in die Hand und sägt damit sogenannte Zinkenverbindungen heraus. Alle Handgriffe sitzen perfekt, und alles geht zügig vonstatten. Auch ein Laie erkennt schnell, dass der junge Berufsmann sein Handwerk beherrscht.

Kein Wunder, denn kürzlich hat Elmar Wyrsch bei den in Bern ausgetragenen Swiss Skills, den Schweizer Berufswettkämpfen, mächtig abgeräumt. In der Kategorie Möbelschreiner riss er sich mit einem beachtlichen Vorsprung den Schweizer-Meister-Titel unter den Nagel. Zudem holte er bei den Massivholzschreinern die Bronzemedaille. Darüber hinaus siegte der Urner auch noch bei den Powerschreinern, wobei dort kein Edelmetall vergeben wurde.

Verdienter Lohn für harte Arbeit

«Ich bin nach meinem Erfolg von Kollegen, Verwandten und Leuten, die sich mitfreuten, mit Gratulationen regelrecht überhäuft worden. Das war überwältigend. Ich habe mich natürlich riesig darüber gefreut», verrät der talentierte Attinghauser, der sich im letzten Lehrjahr befindet. Dann fügt er noch an:

«Eigentlich realisiere ich erst jetzt richtig, was ich geschafft habe.»

Sogar Regierungsrat Beat Jörg kam in Wyrschs Lehrbetrieb Mengelt & Gisler vorbei, um dem neuen nationalen Champion persönlich zu gratulieren.

Gruppenbild nach der Ehrung: (von links) Urs Gisler, Inhaber Mengelt & Gisler AG; Yvonne Slongo, Leiterin Amt für Berufsbildung; Kevin Schuler, Ausbildner/Projektleiter Mengelt & Gisler AG; Vater Robi Wyrsch; Elmar Wyrsch und Bildungs- und Kulturdirektor Beat Jörg. Bild: PD

Wyrsch ist ein ehrgeiziger und zielorientierter junger Mann. Er reiste mit der Zielsetzung nach Bern, einen Titel zu holen, was ihm denn auch auf eindrückliche Weise gelang. Dieser Erfolg kam nicht von ungefähr, sondern war das Ergebnis einer zeitintensiven Vorbereitung. Dazu sagt er:

«Ich habe seit Mai bis zu 50 Stunden pro Woche ins Training investiert, einen Grossteil davon in der Freizeit. Aber der grosse Aufwand hat sich nun gelohnt. Für den Kollegenkreis hatte ich während dieser Phase kaum mehr Zeit.»

Er verzichtete sogar auf den Besuch des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests in Pratteln sowie auf das Gampel-Festival und nutzte die Freizeit stattdessen fürs Schreiner-Training.

In den Fusstapfen des erfolgreichen Vaters

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, lautet ein viel zitiertes Sprichwort. Im Falle von Elmar Wyrsch trifft dieses zweifellos zu. Vater Robi Wyrsch gewann vor über 30 Jahren bei den Schreinern nämlich ebenfalls SM-Gold. Danach setzte er sogar noch eins drauf, indem er 1989 bei den World Skills die Bronzemedaille errang.

Schreiner-Schweizer-Meister Elmar Wyrsch (rechts) mit seinem Vater Robi Wyrsch. In der Mitte das Möbelstück, das den SM-Titel einbrachte. Bild: Urs Hanhart (Attinghausen, 20. September 2022)

Seinem Vater, der sein Vorbild ist, möchte der Sohnemann nun nacheifern. Bei den Weltmeisterschaften, für die er sich mit dem Gewinn des SM-Titels qualifiziert hat, strebt er ebenfalls Edelmetall an. «Die Konkurrenz wird immens sein. Nebst den Deutschen gibt es diverse asiatische Nationen, die jeweils ganz vorne mitmischen», sagt Wyrsch. Er ist aber überzeugt:

«Wenn man in der Schweiz, wo das Niveau sehr hoch ist, vorne mithält, hat man auch international gute Karten.»

Die World Skills finden 2024 in Lyon statt. Dadurch kann sich Elmar Wyrsch im nächsten Jahr auf den Lehrabschluss konzentrieren, was ihm ganz gelegen kommt. Auf den Showdown in der Rhone-Stadt möchte er sich dann wieder ähnlich intensiv vorbereiten wie auf die Schweizer Meisterschaften. «Ich habe schon noch Steigerungspotenzial. Die Hauptherausforderung besteht darin, schnell zu sein und trotzdem möglichst präzis zu arbeiten. Beides unter einen Hut zu bringen, ist nicht einfach», so Wyrsch.

«Für mich war eigentlich schon von Kindsbeinen auf klar, dass ich mal den Schreinerberuf ergreifen werde», erklärt der Ausnahmekönner, und er ergänzt:

«Ich liebe es, mit den Händen und vor allem mit Holz zu arbeiten. Zudem sieht man am Endprodukt, was man geleistet hat. Andere Berufe habe ich eigentlich gar nicht ins Auge gefasst.»

Wyrsch geht gerne in die Berge, um zu klettern, oder verbringt seine Freizeit mit Kollegen. Nun hat er zumindest vorübergehend wieder mehr Zeit, um seinen Hobbys zu frönen. Die intensive Vorbereitung auf die WM will er etwa sechs Monate vor dem Highlight in Angriff nehmen. Ob er dereinst den Betrieb seines Vaters übernehmen möchte, weiss Elmar Wyrsch noch nicht. Klar ist für ihn jedoch, dass er weiterhin Schreiner bleiben will. Er hat also seinen Traumberuf gefunden und setzt damit eine Familientradition fort.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen