Attinghausen Urner Sportkeglerfamilie feiert 75-jähriges Bestehen Die Pandemie hat das geplante Jubiläumsfest des Urner Sportkeglerverbandes zweimal verhindert. Nun hat es endlich doch noch geklappt. Georg Epp Jetzt kommentieren 19.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Rudolf Walker, Präsident des Urner Sportkeglerverbands, hat sich gefreut, am vergangenen Samstag 32 Sportkeglerinnen und -kegler zum Apéro im Hotel Krone in Attinghausen zu begrüssen. Besonders begrüsste er die Ehrenmitglieder des Verbandes, aber auch die Delegation des befreundeten Nachbarverbandes Nidwalden mit Bruno Banz und Josef Mathis. Die Erleichterung war überall spürbar, dass das längst geplante Jubiläumsfest nun doch noch Tatsache wurde. Für die Sportkeglerfamilie war es ein freudiges Wiedersehen nach längerer Zeit. Sofort wurde eifrig diskutiert über vergangene Zeiten, sportliche Erfolge und natürlich auch über die momentane Situation.

Gründungsversammlung war 1945

In angenehmer Art durchleuchtete Rudolf Walker die Geschichte des 75-jährigen Verbandes. Am 13. Juli 1945 gründete der Initiant Josef Dittli, Coiffeurmeister in Altdorf, zusammen mit Karl Aschwanden die damalige «Urner Kegler-Vereinigung». An der ersten Generalversammlung im Jahre 1946 zählte man 30 Aktivmitglieder. Die Mitgliederzahl stieg in der Blütezeit des Sportkegelns in den Jahren 1960 bis 1970 auf 208 Mitglieder an, 14 Klubs betätigten sich auf elf Kegelbahnen. Später zählte man sogar 25 Kegelklubs und 16 Kegelbahnanlagen.

Als man im Jahre 1995 das 50-jährige Bestehen feierte, wurden verbandsmässig dann allerdings nur noch vier Kegelbahnen genutzt und die Mitgliederzahl schmolz auf 120. Nach der Auflösung des Kegelklubs Seerose im Jahr 2020 sind heute noch zwei Kegelklubs aktiv, nämlich der KK Uristier im Restaurant Kreuz in Altdorf sowie der KK Kinzig im Restaurant Albert in Erstfeld. Hinzu kommen noch die Seniorenvereinigung und der KK Car Lazar ohne Heimbahn. Heute zählt der Verband noch 32 Haupt- und 20 Doppelmitglieder und seit vielen Jahren gelingt es nicht mehr, junge Leute fürs Sportkegeln zu begeistern.

Von links: Damian Hauser, Bruno Imhof, Georg Gisler, Verbandspräsident Rudolf Walker, Klemens Arnold, Robert Baumann, Rudolf Loretz und Eduard Baumann. Bild: Georg Epp (Attinghausen, 16. Oktober 2021)

Reduziert haben sich auch die zur Verfügung stehenden Kegelbahnanlagen, von einst 16 auf zwei (Kreuz Altdorf und Albert Erstfeld). Bisher gab es 19 Verbandspräsidenten, 22 Sportpräsidenten und 21 Ehrenmitglieder. Fünf Ehrenmitglieder waren am Samstag anwesend, nämlich Georg Gisler, Eduard Baumann, Bruno Imhof, Rudolf Loretz und Klemens Arnold. Ehrenmitglied Bruno Epp musste sich für die Jubiläumsfeier entschuldigen. Der Vorstand besteht zurzeit aus vier Mitgliedern: Präsident Rudolf Walker, Sportpräsident Klemens Arnold, Kassier Robert Baumann und Sekretär Damian Hauser. Präsident der Seniorenvereinigung ist aktuell Werner Arnold.

17 Podestplätze an Schweizermeisterschaften

In den 75 Jahren konnten immer wieder sportliche Erfolge gefeiert werden. Insgesamt gab es 17-mal Edelmetall an Schweizermeisterschaften, davon nicht weniger als neun Schweizermeistertitel. Auch in der Mannschafts-Konkurrenz der Kantone glänzte man immer wieder. So schaffte man im Jahr 2004 sogar den Aufstieg in die oberste Kategorie A. 1974 gabs eine Namensänderung: die Urner Kegler Vereinigung wurde zum Urner Sportkeglerverband. Dreimal organisierte der Verband die Delegiertenversammlung des Dachverbandes SSSKV, nämlich 1946, 1971, 1981 und 1951. Und 1965 organisierte man auch die Schweizerische Einzelmeisterschaft im Restaurant Bahnhof und Restaurant Bauernhof in Altdorf.

Zur Auflockerung überprüfte man am Samstag mit einem kleinen Quiz das Wissen über den Urner Verband. Glückliche Gewinnerin des Hauptpreises wurde Marlis Arnold. Nach feinem Mittagessen waren sich alle einig, eine würdige Jubiläumsfeier genossen zu haben. Einen speziellen Dank gabs von Ehrenmitglied Rudolf Loretz an den Vorstand. Verbandspräsident Robert Walker hofft, dass der schöne Kegelsport im Sinne der Gründungsmitglieder noch möglichst lange weitergepflegt wird.