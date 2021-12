Attinghausen/Horw Urnerin ist nun im Verbandsvorstand von EIT Zentralschweiz Sabrina Simmen aus Attinghausen ist ins Führungsgremium des Elektrobranchenverbands EIT Zentralschweiz gewählt worden. 06.12.2021, 16.19 Uhr

Der Elektrobranchenverband EIT Zentralschweiz habe getan, was zuvor noch keine andere Sektion in der Schweiz geschafft habe, heisst es in einer Mitteilung des Verbands. Man habe eine Frau in den Vorstand gewählt. Sabrina Simmen, Geschäftsführerin Administration bei der Schibli Elektrotechnik AG in Attinghausen, sei an der Generalversammlung des Verbands in Horw von über 100 Anwesenden mit grossem Applaus ins Führungsgremium aufgenommen worden. (lur)